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Певец Алекс Симонс запускает собственный бренд одежды

13.10.2017  08:54

Дебютная коллекция марки ArtistS поступит в продажу уже этой осенью, сообщает pr-менеджер певца.

Лимитированные свитшоты, футболки, джинсы, куртки и кепки Алекс создавал вместе с голландским художником. Главным отличием коллекции станут яркие авторские принты, на разработку которых у певца ушло несколько месяцев.

По словам начинающего модельера, он давно мечтал о дизайнерском проекте.

«Достигнута еще одна цель— я попробовал себя в качестве дизайнера,- рассказал Алекс Симонс. Конечно. - Это будет молодежная одежда для таких же активных и целеустремленных, как я сам. Кстати, в новом клипе зритель увидит некоторые элементы моей коллекции. История про двух зайцев, за которым кто-то погнался и не одного не поймал, не про меня. Я все успеваю и делаю это качественно».

Фотографии предоставлены pr-менеджером Алекса Симонса.

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