Бутик люксового бренда спортивной одежды Plein Sport расположился в особняке XVI века — Verso в Антверпене, сообщает компания.

Дизайн нового бутика разработан итальянской архитектурной фирмой CLS. Площадь — 262 кв. м. Помещение — это настоящее хранилище банка, повсюду золотые слитки и ячейки для хранения особо ценного имущества, которые были бережно отреставрированы. По периметру расположен инвентарь: брендированные штанги из золота и мрамора темных благородных оттенков, зона для спортивной гимнастики с золотыми брусьями и кольцами, спортивные скамьи с латунным напылением, а также мешки для бокса со сверкающими боксерскими перчатками.

Коллекция спортивной одежды Plein Sport, запущенная в сентябре, включает мужскую и женскую линии.

Немецкий дизайнер Филипп Плейн основал одноименный модный бренд в 2008 году. Штаб-квартира находится в Швейцарии. Бренд включает в себя женскую, мужскую и детскую коллекции одежды и аксессуаров. Philipp Plein представлен в престижных бутиках и торговых центрах по всему миру. Флагманские бутики расположены в Милане, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге и Москве.

Фотография предоставлена компанией.