Новый флагманский бутик Philipp Plein открылся в декабре на лондонской Бонд-стрит, сообщается в пресс-релизе компании.

Магазин занимает четыре этажа площадью 420 кв. м. Черный и белый мрамор — знаковые детали бутика — на стенах, потолках и витринах. В центре — череп, усыпанный кристаллами Swarovski. Ключевым элементом дизайна стали люстры из муранского стекла. На первом этаже представлены мужские и женские аксессуары.

Женская и детская коллекции — на верхних этажах, интерьер здесь выполнен в светлых оттенках. Мужской зал, расположенный на цокольном этаже, выполнен из стали и мрамора, затемненные зеркала создают контраст. Подсвечники из муранского стекла и золотые детали завершают интерьер.

«Я очень горжусь открытием флагманского бутика Philipp Plein в одном из самых роскошных городов мира. Для меня Лондон всегда был передовым центром моды, музыки и культуры. Наш новый бутик — воплощение моей мечты и моя гордость», — прокомментировал Филипп Плейн.

Бренд Philipp Plein был основан в Мюнхене в 1998 году одноименным дизайнером и собственником марки. Сегодня компания выпускает одежду, аксессуары, а также линии интерьерного дизайна. Все вещи изготавливаются в Италии. Штаб-квартира швейцарской марки находится в Амрисвиле, недалеко от Цюриха. Компания насчитывает более 100 сотрудников по всему миру с шоу-румами в Милане, Дюссельдорфе и Гонконге. Марка представлена в престижных бутиках и универмагах, также имеет свои собственные монобрендовые магазины в Монте-Карло, Вене, Москве, Кицбюэле, Каннах, Сен Тропе, Дюссельдорфе, Марбелье, Баку, Санкт-Петербурге, Милане, Сеуле, Дубае и Макао.

Фотография предоставлена компанией.