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Philipp Plein представил коллекцию Pre-Fall 2017/18.
07.03.2017 22:38
Основной тематикой коллекции Pre-Fall 2017/18 от Philipp Plein стал мир любви и вдохновения, сообщается в пресс-релизе компании.
В новой коллекции Philipp Plein романтические силуэты и женственные модели соседствуют с роскошными мехами и дерзкими принтами, усыпанные стразами и пайетками.
Модели из денима украшены кристаллами Swarovski и граффити-нашивками. Принты и вставки в виде сердец на вечерних платьях, брючных костюмах, кожаных куртках-косухах, обуви и аксессуарах.
Коллекция Pre-Fall 2017/18 включает в себя шубы из овчины, песца, енота, норки, лисицы, отражая приверженность марки к люкс–сегменту.
Цветовая палитра варьируется от пудрового, рубинового и винного до черно-белой классики.
Одной из героинь новой коллекции Philipp Plein стала популярная модель из Бразилии Лума Гроте.
Немецкий дизайнер Филипп Плейн основал одноименный модный бренд в 2008 году. Штаб-квартира находится в Швейцарии. Бренд включает в себя женскую, мужскую и детскую коллекции одежды и аксессуаров. Philipp Plein представлен в престижных бутиках и торговых центрах по всему миру. Флагманские бутики расположены в Милане, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге и Москве.
Фотографии предоставлены компанией.
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