Основной тематикой коллекции Pre-Fall 2017/18 от Philipp Plein стал мир любви и вдохновения, сообщается в пресс-релизе компании.

В новой коллекции Philipp Plein романтические силуэты и женственные модели соседствуют с роскошными мехами и дерзкими принтами, усыпанные стразами и пайетками.

Модели из денима украшены кристаллами Swarovski и граффити-нашивками. Принты и вставки в виде сердец на вечерних платьях, брючных костюмах, кожаных куртках-косухах, обуви и аксессуарах.

Коллекция Pre-Fall 2017/18 включает в себя шубы из овчины, песца, енота, норки, лисицы, отражая приверженность марки к люкс–сегменту.

Цветовая палитра варьируется от пудрового, рубинового и винного до черно-белой классики.

Одной из героинь новой коллекции Philipp Plein стала популярная модель из Бразилии Лума Гроте.

Немецкий дизайнер Филипп Плейн основал одноименный модный бренд в 2008 году. Штаб-квартира находится в Швейцарии. Бренд включает в себя женскую, мужскую и детскую коллекции одежды и аксессуаров. Philipp Plein представлен в престижных бутиках и торговых центрах по всему миру. Флагманские бутики расположены в Милане, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге и Москве.

Фотографии предоставлены компанией.