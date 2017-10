В новом сезоне Филипп Пляйн совместно с арт-художником из Лос-Анджелеса Алеком Монополи выпустил капсульную коллекцию мужской и женской одежды, сообщается в пресс-релизе компании.

Среди фаворитов коллаборации — футболка и свитшот с изображением Алека в бандане, разбрасывающего долларовые купюры из знаменитой банки супа Энди Уорхола.

В коллекции также представлены кашемировые пуловеры, деним, кожаные бомберы, рюкзаки и обувь, украшенные яркими и нестандартными принтами.

Долларовые знаки и буйство красок для граффити — свежий штрих на низких и высоких кроссовках, дополняющих коллекцию.

Капсульная коллекция будет представлена в бутиках с ноября 2017 года

Немецкий дизайнер Филипп Пляйн основал одноименный модный бренд в 2008 г. Штаб-квартира находится в Швейцарии. Бренд включает в себя женскую, мужскую и детскую коллекции одежды и аксессуаров. Бренд представлен в престижных бутиках и торговых центрах по всему миру. Флагманские бутики расположены в Милане, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонко нге и Лас-Вегасе.

«Алек Монополи» - псевдоним граффити-художника из Нью-Йорка, работающего в крупных городах по всему миру. В его арсенале самые разные материалы: от трафаретов и спреев до эпоксидных красок, лаков и газет. Творчество мистера Монополии отличается специфичным изображением знаковых персонажей поп-культуры. Об Алеке писали в The Wall Street Journal, Forbes Magazine, Entrepreneur Magazine, New York Post, Rolling Stone, Playboy Magazine, Billboard Magazine, Vibe, The Huffington Post и Complex Magazine. Он также попал в Топ 10 самых популярных художников по количеству запросов в интернете в 2016 году.

Фотографии предоставлены компанией.