Основной тематикой новой коллекции Philipp Plein стал мир любви и вдохновения, сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекции Pre-Fall 2017/2018 от Philipp Plein романтические силуэты и женственные модели соседствуют с роскошными мехами и дерзкими принтами, усыпанные стразами и пайетками.

Модели из денима украшены кристаллами Swarovski и граффити-нашивками. Принты и вставки в виде сердец присутствуют на вечерних платьях, брючных костюмах, кожаных куртках-косухах, обуви и аксессуарах.

Коллекция Pre-Fall 2017/2018 включает в себя шубы из овчины, песца, енота, норки, лисицы, отражая приверженность марки к люкс–сегменту.

Цветовая палитра варьируется от пудрового, рубинового и винного до черно-белой классики.

Одной из героинь новой коллекции Philipp Plein стала популярная модель из Бразилии Лума Гроте.

Напомним, бренд Philipp Plein был основан в Мюнхене в 1998 году одноименным дизайнером и собственником марки. Сегодня компания выпускает одежду, аксессуары, а также линии интерьерного дизайна. Все вещи изготавливаются в Италии. Штаб-квартира швейцарской марки находится в Амрисвиле, недалеко от Цюриха. Компания насчитывает более 100 сотрудников по всему миру с шоу-румами в Милане, Дюссельдорфе и Гонконге. Марка представлена в престижных бутиках и универмагах, также имеет свои собственные монобрендовые магазины в Монте-Карло, Вене, Москве, Кицбюэле, Каннах, Сен Тропе, Дюссельдорфе, Марбелье, Баку, Санкт-Петербурге, Милане, Сеуле, Дубае и Макао.

Фотографии предоставлены компанией.