Дебютный показ мужской и женской коллекций Philipp Plein сезона осень-зима 2017/18 состоялся 13 февраля в рамках Недели моды в Нью-Йорке, сообщается в пост-релизе компании.

Филипп Плейн представил публике свою новую коллекцию под выступление восходящей звезды — рэпера Nas из Бруклина. Модное шоу прошло в исторической библиотеке The New York Public Library — одной из крупнейших в мире.

Показ Philipp Plein — «творческое послание кварталам Нью-Йорка». Принт Neighborhood Kings лейтмотивом проходит через всю коллекцию, украшает множество мужских и женских моделей. Разница отсутствует между street-style и высокой модой: изысканное вечернее платье миксуют с кожаным бомбером; в роскошную норковую шубу вшит капюшон от худи; яркие ботфорты соседствуют с ботинками из шиншиллы на устойчивой платформе.

Принты и патчи также рассказывают историю Нью-Йорка: символика долларовой купюры на меховых парках, изображения статуи свободы и надписи FBI (Fashion Beyond Imagination — «мода за гранью воображения») украшают свитшоты и бомберы.

Среди приглашенных музыкантов: группа The Kills. На подиум вышли София Ричи и Джереми Микс, фотограф Себастьян Фаена, граффити-художник Алек Монополи, спортсмен Дэнни Амендола, рэперы Young Thug, Desiigner и Fetty Wap.

Немецкий дизайнер Филипп Плейн основал одноименный модный бренд в 2008 году. Штаб-квартира находится в Швейцарии. Бренд включает в себя женскую, мужскую и детскую коллекции одежды и аксессуаров. Philipp Plein представлен в престижных бутиках и торговых центрах по всему миру. Флагманские бутики расположены в Милане, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге и Москве.

Фотографии предоставлены компанией.