При создании новой джинсовой коллекции Филипп Плейн использовал стразы Swarowski, ручную вышивку, перья, заклепки, металлические вставки и контрастные принты, сообщается в пресс-релизе компании.

В деним-линии Philipp Plein представлены: куртки, топы, шорты, рубашки, юбки, платья, джинсы и комбинезоны. Фирменный логотип — шестигранный куб — используется повсеместно.

Напомним, бренд Philipp Plein был основан в Мюнхене в 1998 году одноименным дизайнером и собственником марки. Сегодня компания выпускает одежду, аксессуары, а также линии интерьерного дизайна. Все вещи изготавливаются в Италии. Штаб-квартира швейцарской марки находится в Амрисвиле, недалеко от Цюриха. Компания насчитывает более 100 сотрудников по всему миру с шоу-румами в Милане, Дюссельдорфе и Гонконге. Марка представлена в престижных бутиках и универмагах, также имеет свои собственные монобрендовые магазины в Монте-Карло, Вене, Москве, Кицбюэле, Каннах, Сен Тропе, Дюссельдорфе, Марбелье, Баку, Санкт-Петербурге, Милане, Сеуле, Дубае и Макао.

Фотографии предоставлены компанией.