Бренд Philipp Plein представил коллекцию моделей на каблуке сезона весна-лето 2017, сообщает компания.

Кристаллы, вышивка, мех и блестки украшают ботфорты, туфли на шпильке, сандалии и ботильоны. Все модели объединяет одно: высота каблуков — 16 см.

Лимитированные модели, отобранные Филиппом Пляйном, доступны с 13 апреля на Plein.com.

Немецкий дизайнер Филипп Плейн основал одноименный модный бренд в 2008 году. Штаб-квартира находится в Швейцарии. Бренд включает в себя женскую, мужскую и детскую коллекции одежды и аксессуаров. Philipp Plein представлен в престижных бутиках и торговых центрах по всему миру. Флагманские бутики расположены в Милане, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге и Москве.

Фотографии предоставлены компанией.