Логистический оператор Pick Point создал специализированный раздел на своем сайте для упрощения подключения онлайн-ритейлеров к сервису доставки, сообщается в пресс-релизе компании.

Теперь на сайте Pick Point в разделе «Интернет-магазинам» можно ознакомиться с актуальной информацией о географии приема отправлений и доставки, выбрать удобный тарифный план, узнать о скидках и возможностях экономии, а также о дополнительных услугах для онлайн-покупателей в точках выдачи заказов Pick Point.

Благодаря новому разделу, онлайн-ритейл имеет открытый доступ к документам для оформления сотрудничества с Pick Point, может легко выбрать оптимальный для себя способ интеграции и принять решение о работе с виджетом.

«Мы постарались сделать максимально удобную страницу со всей информацией и документами, которые нужны интернет-магазинам для принятия решения и простого подключения к Pick Point. Надеюсь, новый раздел отвечает своим задачам, и мы будем признательны за обратную связь от онлайн-ритейлеров о работе с ним», - комментирует Надежда Романова, CEO Pick Point.

Pick Point предлагает онлайн-ритейлу широкий набор услуг, который включает в себя «первую и последнюю мили» доставки, сервисы для покупателей и маркетинговое партнерство для стимулирования продаж и выхода на новые аудитории.

Сеть Pick Point включает в себя около 1800 постаматов (автоматических посылочных терминалов) и пунктов выдачи покупок в более чем 460 городах России. К сети Pick Point подключено порядка 5,5 тысяч онлайн-ритейлеров. Пользовательская база Pick Point насчитывает 3,2 млн человек.