Логистический оператор Pick Point, сеть магазинов Fix Price и группа Qiwi объявили о сотрудничестве. Компании запустили проект по созданию сети компактных постаматов для доставки онлайн-заказов на федеральной базе магазинов Fix Price.

За второе полугодие 2016 года установлено более чем 50 компактных постаматов. Параллельно ведется подбор магазинов бренда Fix Price с торговой зоной, которая позволит разместить терминалы без потери удобства для покупателей.

«Мы планируем провести пилотный проект по установке компактных постаматов в первой сотне магазинов Fix Price, которых в общей сложности более 2000 в 64 субъектах России. До конца года мы оценим эффективность проекта и будем принимать решение о его дальнейшем развитии», - рассказывает представитель сети магазинов Fix Price Артур Карташьян.

Компактные постаматы управляются при помощи интерфейса «Qiwi Терминала» и рассчитаны на небольшое пространство. Все операционно-логистические взаимодействия ведет Pick Point. У интернет-магазинов – партнеров Pick Point, сеть компактных постаматов появляется автоматически как новые точки для выдачи заказов.

«Наш совместный проект - это правильный формат синергии компаний, в которой есть широкий территориальный охват, высокие технологии и востребованные услуги. Мы обеспечиваем покупателю удобство нескольких сервисов на стыке офлайн-ритейла, электронной коммерции и логистики в одной точке в непосредственной близости от дома», - комментирует директор по развитию постоматных решений группы Qiwi Алексей Рассказов.

Международный опыт показывает, что дополнительные сервисы генерируют новый трафик для торговых точек, что важно в условиях пониженной покупательской активности. Стратегия продаж Fix Price «товары для дома по низким ценам» особенно актуальна для покупателей Ali Express, которые составляют существенную долю пользователей постаматов. С другой стороны, политика территориального расположения магазинов сети Fix Price обеспечивает шаговую доступность и удобное нахождение точки выдачи для онлайн-покупателей.

«Доходность одного постамата в розничном магазине выше, чем на улице или в торговом центре. Как показывает практика, чем ближе постамат к дому получателя, тем чаще им пользуются и его загруженность в 1,5 раза выше средней», - рассказывает CEO компании Pick Point Надежда Романова.

Pick Point — логистический сервис с широкой сетью пунктов выдачи в России. Сеть включает в себя около 2000 постаматов (автоматических посылочных терминалов) и пунктов выдачи покупок в более чем 480 городах и населенных пунктах страны. К сети Pick Point подключено порядка 5,5 тысяч онлайн-ритейлеров. Пользовательская база Pick Point насчитывает 3,2 млн человек.