Логистический оператор PickPoint объявляет о стратегическом партнерстве с белорусской профессиональной службой доставки «ГлоБел 24» и об открытии нового направления доставки онлайн-заказов, сообщает пресс-служба компании.

Партнерство с «ГлоБел 24» станет для PickPoint первым шагом в развитии направления по организации доставки онлайн-заказов из России для покупателей в страны СНГ.

На начальном этапе работы PickPoint открывает доставку заказов в 10 пунктов выдачи заказов «ГлоБел 24», расположенных в городах Минск, Гродно, Брест, Гомель, Могилев, Витебск, Солигорск, Барановичи, Новополоцк и Бобруйск. На втором этапе PickPoint расширит список точек выдачи заказов в Беларуси за счет установки постаматов самообслуживания.

«На фоне почти двукратного сокращения объема онлайн-заказов, доставляемых в Беларусь из дальнего зарубежья, интернет-магазинам стран таможенного союза ЕАЭС стало выгодно работать в этом направлении. Благодаря партнерству с «ГлоБел 24», PickPoint предлагает российским ритейлерам новый регион и новую базу клиентов, которая может существенно увеличить объемы онлайн-продаж», - комментирует CEO PickPoint Надежда Романова.

Организация доставки на территорию республики Беларусь не требует дополнительной интеграции и настройки системы. Расчеты с покупателями производятся только по предоплаченной модели на сайте интернет-магазина. Сроки доставки сопоставимы с показателями по центральной России и составят от двух до четырех дней.

«Сотрудничество с PickPoint позволит нам ускорить выход ключевых российских онлайн-продавцов на рынок Беларуси, который нуждается в хорошем ассортименте товаров. Мы видим, что спрос на интернет-покупки у наших соотечественников постепенно переориентировался на внутренний рынок ЕАЭС, единственное, что на данный момент препятствует существенному росту - это доверие к продавцу и условия доставки. Мы же хотим предложить белорусскому онлайн-покупателю проверенных продавцов и высокий уровень сервиса доставки», - рассказывает Андрей Самохвал, представитель компании «ГлоБел 24».

Сеть PickPoint включает в себя около 2000 постаматов (автоматических посылочных терминалов) и пунктов выдачи покупок в более чем 480 городах России. К сети PickPoint подключено порядка 5,5 тысяч онлайн-ритейлеров. Пользовательская база PickPoint насчитывает 3,5 млн человек.