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Pierre Cardin приостановил переговоры о локализации производства на территории России

30.01.2017  07:06

Французский модный дом Pierre Cardin приостановил переговоры о локализации производства на территории России, заявили в Союзлегпроме.

По словам президента Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрея Разбродина, на которые ссылается Rambler News Service, переговоры на этот счет уже не ведутся. Это связано с тем, что «у сторон были разные ожидания». «Они хотят лицензии свои просто продавать. Хотят деньги зарабатывать и ничего не вкладывать», — подчеркнул Андрей Разбродин.

Французский модельер Пьер Карден основал собственный модный дом в 1950 году. Он стал первым дизайнером haute couture, начавшим освоение рынков Японии, Китая, России и О возможном переносе производства в Россию представители модного дома заявили весной 2016 года. «Это идеальный момент для того, чтобы русские начали делать Pierre Cardin», —заявил тогда глава компании Родриго Базиликати.

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