Бренд Pinko презентовал капсульную коллекцию, созданную в сотрудничестве с маркой Coca-Cola, сообщается в пресс-релизе компании.

Новая коллекция будет представлять вариации трех самых актуальных моделей Pinko сезона весна-лето 2017 – свитер и футболку oversize, а также сумку Pinko Love Bag, выполненные в фирменных цветах Coca-Cola.

Pinko — итальянский бренд, специализирующийся на производстве женской и детской одежды, обуви и аксессуаров. Основан в 1979 году супружеской парой Пьетро Негра и Кристиной Рубини в Фиденце. Бренд является частью компании CrisConf S.P.A.

Фотографии предоставлены компанией.