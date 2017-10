Организаторы проекта «Неделя моды в Москве. Сделано в России» подвели итоги пятого дня 38-го сезона.

Бренд детской одежды Stilnyashka продемонстрировал коллекцию, лейтмотивом которой стала Индия с ее богатой культурой и удивительной природой. Необычные модели, продуманные до мелочей, интересные цветовые решения, яркие принты завораживали и не позволяли оторваться от дефиле в стиле театрализованного шоу с красочными декорациями, происходящего на подиуме. В капсульной коллекции было представлено 60 образов casual и нарядов для праздника.

Eleonora Amosova показала коллекцию, вдохновленную ее многочисленными путешествиями по Франции. В моделях весна-лето 2018 дизайнер решила ретранслировать свои ощущения, полученные от этой прекрасной страны. Поэтому коллекция выполнена в достаточно сложном смешанном стиле. На подиуме были представлены строгие кожаные куртки и жакеты в сочетании с легкими полупрозрачными платьями и юбками, женственные и немного кукольные силуэты плащей и костюмов, дополненные строгими линиями в фасоне и декоре. Основные цвета коллекции: черный, бежевый и лавандовый.

Продолжила французскую тему коллекция для детей «Прованс» от Asutina Julia, креативного директора марки одежды Lana2rock: ситцевые платья с оборками, вязаные кофточки, котоновые джинсы и белоснежное кружево. Московский дизайнер Юлия Асютина черпает вдохновение из самых нежных моментов нашей памяти – детства. «Прованс» для детишек и подростков от 3-х до 15-ти лет отсылает к одному из романтичных стилей в одежде. Хлопковые штаны и рубашки для мальчиков, платья и сарафаны кремовых цветов для девочек. К каждому платью дизайнер собственноручно разрабатывает ободки и создает накрахмаленное белоснежное кружево, тем самым придавая стилю «Прованс» чуть шика и буржуазности. Нежность коллекции художник смело разбавляет элементами стиля кантри.

Коллекция Fashionbook by Alena Stepina включила в себя одежду для мальчиков и девочек разного возраста. Черно-белая гамма сменялась яркими активными цветами и оттенками металлик. Для создания ультрамодных образов дизайнер использовала современные ткани с напылением и принты с героями любимых детских мультфильмов.

Дизайнер Svetlana Evstigneeva и бренд головных уборов и аксессуаров BeretkAh…! представили коллекцию, наполненную романтичностью для творческих натур Iced Flowers («Замершие цветы»). Коктейльные платья с флоральным декором и конструктивно сложные вечерние платья с объемными элементами: каждый образ совместного показа – это «олицетворение легкости и женственности, а также цветущей молодости, которую так трудно уловить. И только лед вечно хранит красоту, случайно попавшего в него живого цветка».

Екатерина Романова посвятила свою коллекцию жительнице огромного мегаполиса, «интеллектуальной особе, ценящей комфорт». Создавая образы весны-лета 2018, дизайнер обратилась к теме барокко, вдохновляясь роскошью, пышностью и изяществом интерьеров Версальского дворца. Основная цветовая гамма – это пастельные, голубые тона. В коллекции присутствует желтый цвет и цветная вышивка, которая напоминает сочную природу лета. В силуэтах Екатерина отражает принципы традиционной для Франции архитектуры, основанные на прямых, расходящихся лучах.

Коллекция Elena Teplitkaya «Связь времен» - это поиск собственной идентичности современного человека, Дизайнер ловко интегрирует стили и времена в современные образы. Здесь намекает цветом, тут – винтажной брошью. Шелковые жакеты и яркие ярусные сарафаны мирно соседствуют друг с другом, отражая всю противоречивую эклектику социального опыта.

Модный дом Alina Assi создал для весны-лета 2018 коллекцию, отражающую разные типы женского характера, выраженные в одежде. Здесь и утонченная изысканность, и юношеская дерзость, и даже, холодный расчет: пальто с яркой вышивкой ручной работы из натуральных камней, брючные костюмы, коктейльные платья с прозрачными рукавами и горловиной, украшенные бисером, и вечерние наряды. Отдельного внимания заслуживают сумки ручной работы, расшитые натуральными камнями и бисером.

Творческий союз бренда Kravets и поэтессы Карины Сарсеновой представляет коллекцию весна-лето 2018. Стихи Карины Сарсеновой из ее книги «Двойная сплошная» вдохновили Михаила на создание вечерних нарядов.

Живописец, модельер, художник-постановщик Андрей Шаров создал образы, в которых постарался соединить все то, что он любит и чем занимается: театр, живопись и моду. Коллекция Sharov – это мысли дизайнера от прочтения «Гамлета», взгляд на трагедию Шекспира глазами человека 21 века, а не одежда в чистом утилитарном смысле слова.

Бренд верхней мужской одежды Volky представил свою дебютную коллекцию шуб и зимних парок. Герой Volky – успешный и активный житель мегаполиса, он точно знает, чего хочет, и всегда добивается желаемого. Брутальность образам придает использование натурального меха полярного волка. Волчий мех используется на воротах и капюшонах. Основу парок составляют натуральные ткани с утепленной подкладкой. Коллекция выпущена по принципу see now – buy now и сразу после шоу стала доступна для онлайн-заказов.

В рамках деловой программы FCG «Мода будущего: индустрия высоких технологий» прошли две лекции: «Big Data – будущее fashion маркетинга» и «Как делается fashion шоу для Канье Уэст».

Владимир Леоненко, вице-президент Doubledata, компании-разработчика уникальных BigData решениий по работе с bigdata на основе открытых данных, резидент Сколково, рассказал о том, как используя большие данные, данные социальных сетей, которыми пользуются реальные потребители брендов, можно узнать, чем они интересуются, как они проводят свое время, какие селебрити и блогеры им нравятся, к чьему мнению они прислушиваются.

Второй лектор дня, Полина Никонова, продюсер специальных событий в индустрии моды, Нью-Йорк, США. В числе проектов: Moncler, ThomBrowne, Tiffany, Scotch&Soda, PrabalGurung, Adidas, YeezyKanyeWest, OpenningCeremony, FourSeasons, рассказала о технологиях организации показов и объяснила разницу в подготовке шоу в рамках официальных недель мод и за их пределами.

Амбассадором 38-го сезона Недели моды в Москве стала Ирина Куликова, любимая модель Марка Джейкобса и Джона Гальяно, участница таких мировых шоу, как Prada, Nina Ricci, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton и Calvin Klein.

Шоу-румы заработали в новом формате. В этом сезоне в Гостином дворе открылся Pop-up store от проекта Freedom Team. Он представляет собой «лабиринт», по всему периметру которого можно познакомиться с одеждой российских дизайнеров. Специально для MFW байеры Freedom Store собрали коллекции таких брендов, как Noel, Cute, Nnedre, Otocyon, Bat Norton, Arny Praht, Yana Segetti и многих других. В Pop-up storе представлены востребованные дизайнерские марки аксессуаров из Санкт-Петербурга, универсальной базовой одежды, а также концепт-бренды в уже характерном для Санкт-Петербурга урбанистическом стиле. Впервые в Pop-up store от проекта Freedom Team можно будет купить офлайн коллекции, созданные в коллаборации Faberlic c Valentin Yudashkin и Alena Akhmadullina. Наряду с Pop-up store на площадке Недели моды в Москве представлены пять брендовых шоу-румов российских дизайнеров: Khan, Kalinka Morozov, Anastasia Kuchugova, «Мехико», «Кольчуга» и Kalinka Morozov.

Гостями пятого дня стали: Павел Деревянко, Гарик Сукачев, Дмитрий Дибров,Никита Пресняков и Алена Краснова, Анастасия Стоцкая, Наталья Догадина, Максим Ливси, Троценко Софья,Андрей Аболенкин, Омар Байрамов, Даниил Федоров, Павел Кабанов, Наталья Лесниковская, Прохор Шаляпин, Лариса Копенкина, Костя Дзю, Алиса Толкачева, Марина Дэмченко, Анна Калашникова и другие.

Участники показов Недели моды в Москве: Valentin Yudashkin, La Moda para niños Spain, Funny Sunny, Irina Sharlay, La Redoute и La Redoute By Plus Size Magazine (France), Elena Shipilova Jorgia White, Sadovskaya for Gepur, Lenskaya Designe Bureau, Artem Krivda, Anna Wolf, Burda, Mir Cashemira, D’lorisan, Anastasiya Kuchugova, Alisia Fiori, RF Couture by Tatiana Zatolokina, Yanina Demi Couture, MD Makhmudov Djemal, Sergey Sysoev, Chloe х Vivicoxy, Фестиваль дизайна «.RU. Сделано в России», Sabina Mak, Shivey, Totalllook by Gera Skandal/Polina Golub and Daria Bulgakova, Karina Khimchinskaya, Victoria Andreyanova, Faberlic by Alexandr Rogov, Stilnyashka, Eleonora Amosova, Lana2Rock by Julia Asutina, Fashion Book by Alena Stepina, Svetlana Evstigneeva& Beretkah, Ekaterina Romanova, Teplitskaya design, Alina Assi, Kravets and Карина Сарсенова, Sharov, Volky, Alena Nega, De salitto & Stefania Pinyagina&Pablosky, Lisa Romanyuk, L’efant royal, Kenguru, Lusien Krysan, NN by Ponomarev, Kamilla Purshie, Maria Shosheva, Shiyan.

Организатором «Недели моды в Москве. Сделано в России» выступает Ассоциация Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке Минпромторга России.

Фотографии предоставлены организаторами.