Дизайнерский проект Follow The Fabrika анонсировал пятый этап конкурса, который пройдет 19 марта в Москве.

Напомним, проект Follow The Fabrika дает дизайнерам одежды возможность побороться за финальный приз (участие в MFW в 2017 году, а также стажировку во французском доме мод).

Каждый участник шоу получает приз от жюри и партнеров события. В первых турах первого этапа в коллегию жюри вошли: Эльнара Дадашева (MFW, Vice President), Изета Гаджиева, Илья Шиян, Оксана Федорова, Сергей Пугачев. В гостях у проекта уже побывали: Митя Фомин, Настя Гребенкина, Лоя, Анна Невская, Михаил Богдасаров, Данила Поляков, Андрей Крыжный, Жанна Эппле, Елена Борщева, Анжелика Каширина, Мила Блюм, Адриана.

Смотр работ дизайнеров состоит из трех этапов. С ноября 2016 по июнь 2017 года на платформе Follow The Fabrika пройдут отборочные туры конкурсантов. После полуфинала у дизайнеров будет два месяца для подготовки конкурсного задания от жюри, чтобы побороться за главный приз. Таким образом, победители каждого четверть финала встретятся в июле и августе 2017 года и продолжат борьбу за возможность выйти в финал.