В рамках Международной оптической выставки SILMO, проходившей в Париже с 6 по 9 октября, Plein Group презентовала коллекцию очков от Philipp Plein, Plein Sport и Billionaire, сообщает компания.

В сезоне весна-лето 2018 Philipp Plein впервые в истории бренда представил коллекцию оправ для очков. Четыре новые модели (Vreeland, Olivia, Jacqueline и Katie) предложены в двух вариантах: оптические и солнцезащитные очки. Внешняя часть оправы выполнена из ацетата и украшена позолоченными или посеребренными декоративными гвоздиками, на дужках — фирменная надпись «PP», а на стеклах — рисунок черепа, узнаваемый символ бренда. Линзы очков с оптическими стеклами снабжены антибликовым покрытием, обеспечивающим высокую защиту от ультрафиолетового излучения UV-380, а линзы солнцезащитных очков окрашены в желтый и светло-голубой оттенки. Среди расцветок оправ — матовый и глянцевый черный, серо-коричневый оттенок «Гавана», а также серый, бирюзовый и фиолетовый с золотым и палладиевым покрытием металлических частей.

Plein Sport выпустил две новые модели солнцезащитных очков в стиле унисекс: Cristiano и Lionel. Линзы и дужки очков украшены логотипом бренда в виде тигра и фирменной надписью Plein Sport в красно-белом исполнении. Варианты расцветки включают дымчато-серый, оранжевый, коричневый с золотом и зеркальный белый.

Сезон весна-лето 2018 отмечен выпуском трех новых моделей солнцезащитных очков Billionaire: Flavio, Antoine и Gilbert. Украшенные розово-желтой позолотой 18/24K, они представляют собой модификации очков с классической формой оправы. Модели Flavio и Antoine выполнены в форме авиаторов, а Gilbert имеет прямоугольные линзы.

Напомним, бренд Philipp Plein был основан в Мюнхене в 1998 году одноименным дизайнером и собственником марки. Сегодня компания выпускает одежду, аксессуары, а также линии интерьерного дизайна. Все вещи изготавливаются в Италии. Штаб-квартира швейцарской марки находится в Амрисвиле, недалеко от Цюриха. Компания насчитывает более 100 сотрудников по всему миру с шоу-румами в Милане, Дюссельдорфе и Гонконге. Марка представлена в престижных бутиках и универмагах, также имеет свои собственные монобрендовые магазины в Монте-Карло, Вене, Москве, Кицбюэле, Каннах, Сен Тропе, Дюссельдорфе, Марбелье, Баку, Санкт-Петербурге, Милане, Сеуле, Дубае и Макао.

Фотографии предоставлены компанией.