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ПНК им. Кирова по итогам 2017 года намерена получить прибыль в размере 64 млн рублей

13.07.2017  07:18

Плановая прибыль прядильно-ниточного комбината имени Кирова по итогам 2017 года составит 64 млн рублей, в следующем году вырастет до 68 млн; а выручка приблизится к 1,3 млрд рублей, сообщает Минпромторг.

Важным фактором роста для предприятия станет техническое перевооружение производства в ближайшие годы. Так, объем инвестиций в модернизацию прядильно-ниточного производства превысит 30 млн рублей, при этом увеличение его мощностей составит 17%.

Помимо существенного снижения зависимости российских предприятий от импортных поставок, комбинат планирует также выйти и на новые рынки сбыта. Наиболее перспективными среди них станут Израиль, Финляндия и страны Закавказья. По сырьевым вопросам комбинат имени Кирова сегодня активно сотрудничает с такими странами как Польша, Германия, Китай, Южная Корея, а в области технологий – со Швейцарией, Германией и Южной Кореей.

Ключевыми партнерами предприятия в России и за рубежом являются «БТК групп», фирма «Гамма», ГК «Восток-Сервис», ФПГ «Энергоконтракт», торговые сети «Магнит» и «Ашан».

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