13.10.2017 22:43

«Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова» был награжден сразу в нескольких номинациях Всероссийским социально-экономическим проектом «Элиты нации», сообщает компания.





В рамках социально-экономического проекта «Элита нации» «Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова» был отмечен в нескольких номинациях. Предприятие получило почетные статусы «Лидер экономики 2017» и «Социально-ответственное предприятие России», а также Большую золотую медаль «Бизнес элита России» и национальное свидетельство «Надежный Партнёр». Наградами были отмечены и отдельные сотрудники. Иванов Олег Николаевчи, Генеральный директор комбината, был удостоен ордена «Трудовая слава» и свидетельства «За безупречную репутацию и профессионализм». Череповицкая Татьяна Михайловна, главный бухгалтер, получила свидетельство «Бухгалтер года».





«Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова» (ПНК им С. М. Кирова) — одно из старейших предприятий текстильной промышленности России основанное в октябре 1833 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ПНК им С. М. Кирова является крупнейшим не только в России, но и в Европе предприятием полного цикла по производству швейных, вязальных, вышивальных ниток и пряжи. На его долю приходятся более 60% ниток отечественного производства.





Всероссийский социально-экономический проект «Элита нации» ставит перед собой цель активизации и стимулирования деятельности по развитию социально ответственного отечественного бизнеса, высокоэффективной науки, высоконравственной культуры и здоровья нации. Проект осуществляет свою деятельность при поддержке «Государственной Думы Федерального Собрания РФ», «Совета Федерации Федерального Собрания РФ», «Торгово-промышленной палаты РФ». Награды Социально-экономического проекта «Элита нации» вручаются экономически стабильным, социально значимым, динамично развивающимся предприятиям, которые своей деятельностью вносят значительный вклад в развитие и укрепление экономики страны, оказывают влияние на формирование положительного имиджа Российской Федерации за рубежом, как сильного, социально-ориентированного государства.