16.12.2016 22:20

Добыча золота по результатам работы в 2016 году на курильском острове Уруп уменьшится на 100 килограмм, а добыча серебра вырастит на одну тонну, говорится в пресс-релизе компании «Курилгео».

Производство золота снизится на 5,9%, однако выручка от продажи драгоценных металлов увеличится на 11% до 4,3 млрд рублей. «Рост выручки связан с увеличением цен на золото на Лондонской бирже. Увеличение доходов от реализации серебра ожидается на уровне 60% по сравнению с прошлым годом и составит 157 млн рублей», — сообщил представитель компании.

«В 2016 году «Курилгео» планирует получить 1,583 тонны золота и 4,274 тонны серебра. В прошлом году было произведено 1,683 тонны золота и 3,327 тонны серебра. Незначительное снижение объема производства связано с особенностями работы на необитаемом острове Уруп и сложной логистикой доставки основных материалов и оборудования на остров», — говорится в пресс-релизе компании «Курилгео».

«Курилгео» — единственное предприятие, осуществляющее промышленную добычу золота и серебра на курильском острове Уруп. Компания была создана в апреле 2006 года с целью проведения геологоразведочных и добычных работ золота и серебра на Курильских островах. Общие инвестиции в развитие проекта составили 2,2 млрд рублей. Работы ведутся на месторождении «Айнское» острова Уруп. За 11 месяцев 2016 года «Курилгео» уплатило в бюджеты и фонды всех уровней более одного млрд рублей налогов.