15.02.2017 06:53

По данным статистики, в 2016 году снижение индекса производства по итогам 2016 года зафиксировано в текстильном и швейном секторе Санкт-Петербурга. Так, индекс производства составил 93,1%. В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви индекс составил 74,8%.

В целом индекс промышленного производства по итогам 2016 года составил 103,9%, объем работ по виду деятельности «строительство» – 100,7%.

Оборот розничной торговли в декабре 2016 года составил 125,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3,7% меньше, чем в декабре прошлого года, при этом к ноябрю 2016 года рост составил 20,8%. По итогам 2016 года оборот розничной торговли составил 1 215,6 млрд рублей (98,5% к январю-декабрю 2015 года).