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По итогам 2016 года «Обувь России» назвали «Привлекательным работодателем»
01.02.2017 07:14
Как говорится в сообщении ритейлера, по итогам 2016 года портал Superjob.ru провел исследование среди компаний-работодателей. Согласно его итогам, ГК «Обувь России» получила статус «Привлекательный работодатель – 2016».
Superjob.ru отметил не только активную деятельность компании по привлечению персонала и большой отклик соискателей, но и достойный уровень вознаграждения, предлагаемый компанией в своих вакансиях. С 2013 года ГК «Обувь России» ежегодно получает статус «Привлекательный работодатель» от портала Superjob.ru, напоминают в компании.
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