01.02.2017 07:14

Как говорится в сообщении ритейлера, по итогам 2016 года портал Superjob.ru провел исследование среди компаний-работодателей. Согласно его итогам, ГК «Обувь России» получила статус «Привлекательный работодатель – 2016».

Superjob.ru отметил не только активную деятельность компании по привлечению персонала и большой отклик соискателей, но и достойный уровень вознаграждения, предлагаемый компанией в своих вакансиях. С 2013 года ГК «Обувь России» ежегодно получает статус «Привлекательный работодатель» от портала Superjob.ru, напоминают в компании.