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По итогам 2016 года «Обувь России» назвали «Привлекательным работодателем»

01.02.2017  07:14

Как говорится в сообщении ритейлера, по итогам 2016 года портал Superjob.ru провел исследование среди компаний-работодателей. Согласно его итогам, ГК «Обувь России» получила статус «Привлекательный работодатель – 2016».

Superjob.ru отметил не только активную деятельность компании по привлечению персонала и большой отклик соискателей, но и достойный уровень вознаграждения, предлагаемый компанией в своих вакансиях. С 2013 года ГК «Обувь России» ежегодно получает статус «Привлекательный работодатель» от портала Superjob.ru, напоминают в компании.

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