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По итогам 2016 года рост текстильного и швейного производства в РФ составил 5,3% в годовом сопоставлении

17.07.2017  06:48

Как говорится в исследовании РБК «Розничные сети по продаже одежды 2017», в прошлом году рост российского текстильного и швейного производства достиг 5,3% в годовом сопоставлении.

В числе наиболее динамичных сегментов отрасли производство верхней одежды, а также нательного белья – рост показателей составил 18,3 и 41,1% соответственно.

Эксперты отмечают, что позитивные тенденции в секторе связаны с импортозамещением, а также падением курса рубля и господдержкой. Так, ряд крупных ретейлеров находятся в активном поиске мощностей для размещения заказов в России. В то же время желание локализовать часть производства, встречает сопротивление со стороны самих российских фабрик. На сегодняшний день многие из них отнюдь не готовы удовлетворить потребности заказчика. Впрочем, ритейлеры не отчаиваются, а пребывают в постоянном поиске и общении с потенциальными партнерами.

Учитывая недавние изменения в законодательстве, направленные на поддержку швейного и текстильного производства и планы самих ретейлеров по открытию производства в России, а также более плотное сотрудничество с российскими фабриками, достигнутые результаты являются не окончательными. Следует ожидать, что в 2017 году успехи российской легкой промышленности будут еще более высокими.

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