18.07.2017 07:20

Российский легпром в большей степени зависит от потребительского спроса, который на данный момент пока еще не восстановился после кризиса. В связи с этим Минпромторг ждет лишь небольшого роста от сектора по итогам 2017 года – на 4-7% в годовом сопоставлении, до 2,7-2,8 трлн рублей.

Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, говорится в сообщении Союзлегпрома. По его словам, за последние годы индустрия легкой промышленности демонстрирует положительную динамику и вызывает интерес у потенциальных инвесторов.

В 2016 году принята комплексная программа поддержки легкой промышленности, которая предусматривает и предоставление субсидий по процентным ставкам по кредитам на пополнение оборотных средств, закупку сырья и оборудования, и программу льготного лизинга оборудования для предприятий отрасли, и субсидирование производства камвольных тканей для школьной формы, ряд других мер регуляторного характера, напомнил Виктор Евтухов.

Как сообщалось ранее, в текущем году на поддержку предприятий легкой промышленности предусмотрено более 3 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд рублей из антикризисного фонда (1 млрд рублей — льготный лизинг, 700 млн рублей — субсидирование кредитов под оборотные средства и 500 млн рублей субсидии на производство тканей для школьной формы).