24.07.2017 07:22

Администрация Ивановской области опубликовала статистику по темпам роста объемов промышленного производства в первом полугодии 2017 года.

Как говорится в сообщении, индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях промышленности региона в январе-июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 103%.





Наибольший вклад в рост промышленного производства в обрабатывающих отраслях внесли предприятия – производители пищевых продуктов (ИПП составил 108%), производители одежды (104%).

При этом в производстве текстильных изделий за январь-июнь 2017 года выпуск тканей составил 499,7 млн кв. м, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%. Вместе с тем, произошел значительный рост в производстве трикотажных и вязаных полотен – на 24%, их выпуск в натуральном выражении составил 7,7 тыс. тонн. Производство нетканых материалов по итогам шести месяцев составило 15,3 млн кв. м, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 21%.

В изготовлении отдельных видов одежды положительные темпы роста зафиксированы в производстве мужских и женских комплектов из текстильных материалов – на 5%, платьев из текстильных материалов - на 64%, трикотажного белья – на 14%, рубашек – на 10%.