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По итогам последнего квартала 2016 года чистая прибыль Tiffany упала до 157,8 млн долларов

22.03.2017  06:51

Американский производитель ювелирных изделий и аксессуаров Tiffany & Co по итогам квартала, завершившегося 31 января, сообщил, что его чистая прибыль составила 157,8 млн долларов по сравнению с 163,2 млн долларов годом ранее.

Выручка повысилась на 1%, до 1,23 млрд долларов с 1,214 млрд долларов, передает Finmarket.

Сопоставимые продажи Tiffany в мире в магазинах, работающих не менее года, в четвертом финквартале остались на прошлогоднем уровне. Показатель, не учитывающий колебания валютных курсов, также не изменился.

По итогам всего 2016 финансового года компания сообщила о чистой прибыли на уровне 446,1 млн долларов по сравнению с 463,9 млн) годом ранее, выручка увеличилась до 4,002 млрд долларов по сравнению с 4,105 млрд долларов.

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