16.01.2017 07:24

Управление Роспотребнадзора по Московской области подвело итоги тематического консультирования граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров по телефонам трех горячих линий.

Консультирование было организовано совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и прошло с 1 по 20 декабря 2016 года.

Как говорится в сообщении ведомства, в общей сложности от граждан поступило 134 звонка. Чаще всего потребители обращались вопросам качества и безопасности предметов одежды, сладких подарков с игрушками и электронных игрушек, которые составили от 11% до 13 % от общего количества обращений. Вторыми по популярности были сладкие подарки без игрушек, ранцы, портфели, обувь, одежда для обучающихся, карнавальная одежда и новогодние костюмы, которые составили от 6% до 8% обращений.