Ювелирная компания LeDiLe и «Павловопосадская платочная мануфактура» совместно разработали коллекцию украшений из серебра, сообщает пресс-служба организации.

Компания LeDiLe выпустила коллекцию серебряных украшений сочетающихся с продукцией «Павловопосадской платочной мануфактуры». В линейку вошли запонки, зажимы, кольца, серьги и подвески-чармы.

Изделия LeDiLe перекликаются узорами с платками и шалями «Павловопосадской платочной мануфактуры» и в комплекте создают ансамбль.

Ювелирная компания LeDiLe основана в 2012 году в России.Основная продукция марки – подвески-чармы из стерлингового серебра. В ассортименте бренда более 1,5 тыс. позиций и 30 дизайнерских коллекций.

«Павловопосадская платочная мануфактура» основана в 1795 году. Ежегодно компания выпускает около 800 видов шалей, платков, шарфов, кашне, палантинов, скатертей из натуральных волокон: шерсти, хлопка и шелка.