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По предварительным оценкам «Детского мира», выручка сети за 2016 год вырастет на 30%

24.01.2017  07:10

По предварительным оценкам, «Детский мир» ожидает, что его выручка за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., составит от 79,2 млрд до 79,8 млрд руб., что примерно на 30% выше выручки за 2015 г., которая составила 60,5 млрд руб.

Как говорится в сообщении ритейлера, в этот же период рентабельность по валовой прибыли сократится до примерно 34% в 2016 г. по сравнению с 36,2% в 2015 году, а рост сопоставимой выручки составил примерно 10,8% на фоне роста сопоставимого среднего чека на примерно 6,2% и роста сопоставимого количества чеков на примерно 4,4%.

В сети ожидают, что расходы на аренду и коммунальные услуги в процентах к выручке сократятся до примерно 10% в 2016 г. по сравнению с 11,7% в 2015 году, а расходы на оплату труда в процентах к выручке снизятся до примерно 9% в 2016 г. по сравнению с 11,2% годом ранее.

При этом рентабельность по скорректированной EBITDA за 2016 г. будет приблизительно соответствовать показателю за 2015 г.

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