20.12.2016 07:16

Как ожидают в компании Tiendeo, в предстоящие новогодние праздники россияне повысят расходы на 6% в годовом сопоставлении, при этом в среднем каждый покупатель, совершая такие покупки, пройдет в среднем 48 километров и купит около 8 подарков.

По данным опроса, проведенного Tiendeo, средние расходы каждого потребителя в этом году составят 5 541 рубль, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 5 200 рублей.

Торговые центры и супермаркеты станут основными пунктами покупок. С точки зрения покупки подарков торговые центры и супермаркеты станут наиболее предпочтительными местами для 57 % потребителей, причина этого - большое разнообразие вариантов для покупок, а также возможность за один раз приобрести несколько различных

подарков. Второе место занимают специализированные магазины, которым отдадут предпочтение 30% покупателей.

В компании подсчитали также, что каждый покупатель посетит магазины 6 раз и пройдет около 4 километров при каждом походе. В каждом пункте назначения потенциальный покупатель будет находится около 50 минут.

Важно и то, что потенциальные покупатели все больше используют смартфоны для планирования покупок. К примеру, 41% респондентов перед походом в магазин планирует сравнивать цены и новогодние предложения в интернете, чтобы уложится в планируемый для покупок бюджет.

И все же большинство покупок все равно будут делаться путем личного посещения магазинов. Так, из всех потребителей, которые планируют свои покупки с использованием интернета, 82 % собираются делать это с использованием смартфона, и 96 % будут в конечном итоге осуществлять запланированные покупки в физических магазинах.

Tiendeo представляет собой портал, специализирующийся на оцифровывании и геолокализации каталогов и акций ритейлеров в 35 странах мира. Вебсайт посещают более 25 миллионов уникальных пользователей в месяц, а мобильное приложение насчитывает около 7 млн загрузок.