24.04.2017 06:55

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области провело 574 проверки качества товаров на торговых прилавках по итогам первого квартала текущего года. В результате по итогам проверок снято с реализации 11-12% проверенных импортных чулочно-носочных изделий и кожаной обуви, сообщает пресс-служба ведомства.

По импортным швейным изделиям доля изъятия - 21%, бельевому и верхнему трикотажу - 71%, парфюмерно-косметическим товарам - 27%. Из проверенной партии российской косметики и парфюмерии снято с реализации 35% товара, моющих синтетических средств - 20%, мыла туалетного твердого - 75%.





В общей сложности управление были проверены 203 юридических лица и 371 индивидуальный предприниматель, среди которых нарушения выявляются чаще (84% результативных проверок, против 60% по торговым предприятиям). Наиболее частым нарушением, вызывающим изъятие товаров из оборота, является несоответствие сертифицированного товара требованиям стандартов, а также нарушение правил марки​ровки, отсутст​вие сопроводительных документов.





В общей сложности за 3 месяца в области было изъято товаров на сумму 972,5 тыс. руб. По итогам проверок выданы предписания, наложены административные взыскания и штрафы на сумму 799 тыс. руб.