08.02.2017 07:27

«Обувь России» заключила договор с «Почтой России», которая будет осуществлять доставку товаров для магазинов компании на Дальнем Востоке, говорится в сообщении ритейлера.

Сотрудничество с почтовым перевозчиком позволит обувной компании увеличить скорость доставки и обработки грузов, а также уменьшить затраты на грузоперевозку. Так, сообщил Александр Пичкуров, руководитель отдела логистики ГК «Обувь России», в общей сложности на доставку грузов до Дальнего Востока у группы в среднем уходит две недели, тогда как работа с «Почтой России» сократит эти сроки до 9-10 дней.

По информации Пичкурова, сейчас у «Обуви России» на Дальнем Востоке 73 магазина — это один из ключевых регионов, он входит в тройку по продажам в розничной сети. «Именно поэтому быстрая и своевременная доставка товаров является для нас принципиально важной. Это позволит нам радовать наших покупателей новыми коллекциями раньше срока. В перспективе мы планируем расширить сотрудничество с Почтой России и на другие регионы», – добавил представитель компании.