|
|
Почти 340 вакансий предложили безработным обувные и швейные предприятия Витебска
17.03.2017 01:59
В рамках ярмарки вакансий в Витебске около 340 предложений по трудоустройству поступило от обувных и швейных предприятий, пишет «Белта».
В администрации Октябрьского района Витебска 15 марта прошла первая ярмарка вакансий. Почти 340 мест предложили соискателям представители обувной и швейной отрасли региона. Среди потенциальных работодателей «Знамя индустриализации», «Белвест», «Марко» и «Красный Октябрь».
Компании готовы брать на работу не только состоявшихся специалистов, но и молодежь или людей, желающих сменить профиль деятельности. Для них предусмотрено обучение.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте