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Почти 340 вакансий предложили безработным обувные и швейные предприятия Витебска

17.03.2017  01:59

В рамках ярмарки вакансий в Витебске около 340 предложений по трудоустройству поступило от обувных и швейных предприятий, пишет «Белта».

В администрации Октябрьского района Витебска 15 марта прошла первая ярмарка вакансий. Почти 340 мест предложили соискателям представители обувной и швейной отрасли региона. Среди потенциальных работодателей «Знамя индустриализации», «Белвест», «Марко» и «Красный Октябрь».

Компании готовы брать на работу не только состоявшихся специалистов, но и молодежь или людей, желающих сменить профиль деятельности. Для них предусмотрено обучение.  

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