09.08.2017 00:23

Спортивные костюмы, куртки и сумки производили в подпольном швейном цехе недалеко от Херсона, пишет городской новостной портал.

В заброшенном здании в окрестностях Херсона обнаружен подпольный швейный цех. Здесь работали 16 вьетнамцев, не имеющих разрешения на работу и проживание на территории Украины.

На территории цеха изготавливали спортивные костюмы, куртки и сумки. Сотрудниками полиции изъяты 20 швейных машин, готовые изделия и ткани.

В организации швейного производства подозревается один из местных жителей. Расследование продолжается.