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Под Херсоном остановлен нелегальный швейный цех
09.08.2017 00:23
Спортивные костюмы, куртки и сумки производили в подпольном швейном цехе недалеко от Херсона, пишет городской новостной портал.
В заброшенном здании в окрестностях Херсона обнаружен подпольный швейный цех. Здесь работали 16 вьетнамцев, не имеющих разрешения на работу и проживание на территории Украины.
На территории цеха изготавливали спортивные костюмы, куртки и сумки. Сотрудниками полиции изъяты 20 швейных машин, готовые изделия и ткани.
В организации швейного производства подозревается один из местных жителей. Расследование продолжается.
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