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Подарки на 8 марта женщинам в 2017 году сделали 96% россиян

15.03.2017  07:03

Портал онлайн-каталогов, купонов и акций ритейлеров Tiendeo.ru провел исследование, согласно которому около 86% россиян отметили Международный женский день в 2017 году. Подарки женщинам сделали 96% россиян, потратив в среднем 18 500 рублей.

В числе наиболее популярных подарков цветы, которые подарили 51% мужчин, а также ювелирные украшения, которые получили в этом году в подарок около 25% россиянок и подарочные сертификаты – 21%. При этом мужском списке подарков для женщин эти категории товаров заняли лишь 8% и 4% соответственно.

Около 13% опрошенных россиян также преподнесли в качестве подарка шоколадные конфеты, в то время как только 3% опрошенных женщин пожелали получить их в подарок.

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