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Подделки известных брендов изъяли в Ростове-на-Дону
16.11.2017 09:12
Контрафактную продукцию изъяли 10 ноября в одном из ростовских торговых центров, сообщает городской портал Ростова-на-Дону.
Под видом оригинальной продукции Hermes и Louis Vuitton, магазин занимался продажей сумок, портфелей и обуви. Причиненный правообладателям ущерб оценен в 3 миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Также магазин будет оштрафован за использование чужого товарного знака.
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