Подделки известных брендов изъяли в Ростове-на-Дону

16.11.2017 09:12

Контрафактную продукцию изъяли 10 ноября в одном из ростовских торговых центров, сообщает городской портал Ростова-на-Дону.

Под видом оригинальной продукции Hermes и Louis Vuitton, магазин занимался продажей сумок, портфелей и обуви. Причиненный правообладателям ущерб оценен в 3 миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Также магазин будет оштрафован за использование чужого товарного знака.