В новом сезоне дизайнеры Belucci переворачивают представление о классическом исполнении, играя с фасонами и текстурами, сообщается в пресс-релизе Podium Market.

Сочетать сарафан с брюками клеш и широкие брюки-трубы с длинным кардиганам этим летом смогут позволить себе не только отъявленные модницы, но и преданные поклонницы бренда. А цветочный принт и струящийся шифон посвящены женственности и элегантности, традиционно присущей линейкам Belucci.

Podium Market — сеть магазинов, представляющих более 500 российских и мировых брендов. Существует с 2012 года. За это время открылось три универмага в Москве, один в Казани и один в Краснодаре.

Фотографии предоставлены компанией.