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Podium Market представил новую коллекцию российского бренда Belucci
28.03.2017 16:26
В новом сезоне дизайнеры Belucci переворачивают представление о классическом исполнении, играя с фасонами и текстурами, сообщается в пресс-релизе Podium Market.
Сочетать сарафан с брюками клеш и широкие брюки-трубы с длинным кардиганам этим летом смогут позволить себе не только отъявленные модницы, но и преданные поклонницы бренда. А цветочный принт и струящийся шифон посвящены женственности и элегантности, традиционно присущей линейкам Belucci.
Podium Market — сеть магазинов, представляющих более 500 российских и мировых брендов. Существует с 2012 года. За это время открылось три универмага в Москве, один в Казани и один в Краснодаре.
Фотографии предоставлены компанией.
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