Новости
НачалоНовостиPodium Market представил новую коллекцию российского бренда Belucci
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

Podium Market представил новую коллекцию российского бренда Belucci

28.03.2017  16:26

В новом сезоне дизайнеры Belucci переворачивают представление о классическом исполнении, играя с фасонами и текстурами, сообщается в пресс-релизе Podium Market.

Сочетать сарафан с брюками клеш и широкие брюки-трубы с длинным кардиганам этим летом смогут позволить себе не только отъявленные модницы, но и преданные поклонницы бренда. А цветочный принт и струящийся шифон посвящены женственности и элегантности, традиционно присущей линейкам Belucci.

Podium Market — сеть магазинов, представляющих более 500 российских и мировых брендов. Существует с 2012 года. За это время открылось три универмага в Москве, один в Казани и один в Краснодаре.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 35
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1271 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте