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Podium Market представил новые весенне-летние коллекции российских брендов

26.04.2017  10:18

В магазины сети Podium Market поступили новинки российских брендов ALVILAB by Albina Kalykova, Nevalenki, DNK Code, Yasya Minochkina, Tsurpal, Cyrille Gassiline, GLZN, Tegin, The Rebel и House of fame, сообщается в пресс-релизе компании.

Родом из Киргизии, дизайнер бренда ALVILAB by Albina Kalykova привносит в коллекцию, созданную для мегаполиса, традиционные мотивы.

Главный тренд этой весны – нашивки. Обувной питерский бренд Nevalenki украшает этими деталями кеды, ботильоны и ботинки.

В имиджевой съемке бренда DNK Code вязаные кардиганы представлены на фоне природы.

В новой коллекции Yasya Minochkina преобладают теплые оттенки розового, оранжевого и желтого в сочетании с черным и насыщенным зеленым, а еще присутствуют прозрачные вставки, открытые плечи, объемные рюши.

Также в ассортименте Podium Market этого сезона представлены: линейка Tsurpal, минималистичный дизайн от CyrilleGassiline, лаконичный трикотаж от GLZN, морская коллекция Tegin, романтично-конфетные образы от The Rebel и роковые вечерние наряды от House of fame.

Podium Market — сеть магазинов, представляющих более 500 российских и мировых брендов. Существует с 2012 года. За это время открылось три универмага в Москве, один в Казани и один в Краснодаре.

Фотографии предоставлены компанией.

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