В магазины сети Podium Market поступили новинки французских брендов Sandro, Maje и Claudie Pierlot, сообщается в пресс-релизе компании.

В летнем сезоне Podium Market не только привозит новые коллекции Sandro, Maje и Claudie Pierlot, но и обновляет дизайн корнеров французских брендов.

Этой весной дизайнеры переосмысливают парижский стиль и пропагандируют стиль подружки ковбоя и hippie-girl, делая ставку на деним и цветочный принт и украшая предметы гардероба воланами и бахромой.

Особое внимание советуют обратить на аксессуары – кожаные цветные ремни, босоножки и ботильоны, отливающие золотом и синим металликом и сумки всевозможных форм.

Новые весенне-летние коллекции представлены в Podium Market ТГ «Модный сезон» и «РИО Ленинский».

Podium Market — сеть магазинов, представляющих более 500 российских и мировых брендов. Существует с 2012 года. За это время открылось три универмага в Москве, один в Казани и один в Краснодаре.

Фотографии предоставлены компанией.