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Podium Market презентовал новинки корнеров Sneaker Lab
20.04.2017 22:32
Новые коллекции Puma, Reebok и Adidas Originals представлены в обувных корнерах уличной моды Sneaker Lab в Podium Market, сообщает компания.
Коллекция New York City Ballet и линейка Black Swan Pack, созданные в сотрудничестве с балетной труппой Нью-Йорка и вдохновленные постановкой «Лебединого озера», нежные кроссовки-конфетки Suede Heart Reset Wn's, которые выбирает Кара Дельвинь, стильно-черный Explosivepack – в этом сезоне бренду Puma есть чем удивить.
Instapump Fury Hypeblack и Zoku Runner от Reebok – две противоположности: первые созданы для любителей черного total look и уникального дизайна, а вторые – для долгих неспешных прогулок по городу.
Линейка Adidas Originals представлена моделями NMD, Stan Smith, Super Star и Tubular – классическими и в новом прочтении.
Podium Market — сеть магазинов, представляющих более 500 российских и мировых брендов. Существует с 2012 года. За это время открылось три универмага в Москве, один в Казани и один в Краснодаре.
Фотографии предоставлены компанией.
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