Новые коллекции Puma, Reebok и Adidas Originals представлены в обувных корнерах уличной моды Sneaker Lab в Podium Market, сообщает компания.

Коллекция New York City Ballet и линейка Black Swan Pack, созданные в сотрудничестве с балетной труппой Нью-Йорка и вдохновленные постановкой «Лебединого озера», нежные кроссовки-конфетки Suede Heart Reset Wn's, которые выбирает Кара Дельвинь, стильно-черный Explosivepack – в этом сезоне бренду Puma есть чем удивить.

Instapump Fury Hypeblack и Zoku Runner от Reebok – две противоположности: первые созданы для любителей черного total look и уникального дизайна, а вторые – для долгих неспешных прогулок по городу.

Линейка Adidas Originals представлена моделями NMD, Stan Smith, Super Star и Tubular – классическими и в новом прочтении.

Podium Market — сеть магазинов, представляющих более 500 российских и мировых брендов. Существует с 2012 года. За это время открылось три универмага в Москве, один в Казани и один в Краснодаре.

Фотографии предоставлены компанией.