Семейный праздник Shine bright like a diamond пройдет в универмаге Podium Market 11 декабря, сообщают организаторы.

Всех Снегурочек, внучек Деда Мороза и маленьких помощников Санты будет ждать праздничная программа, включающая в себя творческие мастерские и мастер-классы, интерактивные раскраски и игры, аквагрим и прически, фотозоны, хоровод вокруг елки с Дедом Морозом и подарки.

Кроме того, в детском корнере Podium Market Kids будет работать почтовое отделение Деда Мороза. Каждый желающий сможет написать свое самое заветное желание на праздничных открытках, украсить конверт красочными марками и отправить Деду Морозу, опустив его в почтовый ящик. Задача родителей — незаметно подсмотреть через плечо, о чем мечтают их дети.

В это время родители смогут отправиться в шоппинг-путешествие в корнер Podium Market Gifts — пространство с подарками с новогодней символикой, созданными российскими брендами специально для универмага Podium Market.

Также, всех мам будут ждать уникальные услуги персонализации и создания подарков для себя и близких по собственному дизайну, сияющий make-up, стильные прически и блестящие ногти в Beauty Bar, а также временные татуировки в снежном Tattoo Bar.

Фотографии предоставлены организаторами.