13.04.2017 07:04

В Москве прошла четвертая международная выставка «Собственная торговая марка» (IPLS). Компании-члены Союзлегпрома приняли в ней участие, говорится в сообщении отраслевой организации.

В частности, в рамках выставки прошла насыщенная деловая программа, участники которой попытались выявить основные тренды во взаимоотношениях производителей, потребителей и торговых сетей. Участники состоявшегося форума отметили, что собственные торговые марки и продвижение продуктовых брендов по СТМ позволяют снизить затраты потребительского сектора и ограничить монополизм торговых сетей. Многие сети, предпочитают работать с популярными брендами, что ограничивает конкуренцию в сфере производства и реализации продукции.

Эти вопросы обсуждались с участием профессионалов private labels и контрактными производителями из 20 стран мира. Около 400 ритейл-компаний разместили на этом форуме свои линейки под СТМ.

Эксперты GfK-Rus отмечают растущее влияние общего потребительского спроса на конкурентоспособность собственных торговых марок. В РФ с 2015 г. рост потребления замедлился, что. в свою очередь, спровоцировало замедление рынка СТМ. Лишь на 0,2% выросла доля СТМ во внутренней торговле страны в 2016 г. по сравнению с 2015-м.

Падение реальных доходов населения в период кризиса вынудило оптимизировать покупательские корзины: ценовой альтернативой брендовым продуктам стали СТМ - товары. «Данные мониторинга показывают, что с продуктов по регулярной – как правило, высокой цене российские потребители переключаются либо на промо, либо на товары с СТМ.

Такая тенденция проявляется с 2014 года, в 2015-2016 гг. она усилилась. В текущем году данный тренд, скорее всего, сохранится», – полагает Николай Москвитин, старший консультант отдела исследований потребительской панели GfK-Rus.

Изменить ситуацию к лучшему может программа оценки качества российских товаров и присуждение им российского Знака качества. Глава »Роскачества» Максим Протасов уверен, что данная программа «позволит вывести региональных игроков на федеральный уровень и представить потребителям конкурентоспособные российские товары. Это, по оценкам европейских экспертов, привлечёт дополнительный трафик в ритейл и увеличит продажи качественных товаров российского производства на 20, а то и на 60%».

Как заявили в Союзлегпроме, в качестве маркетинговой поддержки производителей планируется провести в течение 2017 г. торгово-закупочные сессии, совместные презентации для ознакомления с новыми наработками текстильных предприятий, выездные мероприятия с целью стимулирования сбыта продукции, встречи с потенциальными партнерами на выставочных площадках и в рамках крупных отраслевых/межотраслевых событий.

Как отмечает президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, »на мероприятия такого профиля Союзлегпром планирует приглашать сети всех уровней, заинтересованные в приобретении и реализации качественной и, одновременно, конкурентоспособной текстильной продукции, производимой в России».