Двухдневная международная конференция Fashion Futurum прошла 16-17 марта 2017 года в рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, сообщают организаторы.

Деловая программа Mercedes-Benz Fashion Week Russia состояла из панельных дискуссий, публичных бесед, мастер-классов и презентации стартапов в нескольких зонах ЦВЗ «Манеж». Более 30 мировых лидеров индустрии моды из 9 стран собрались в самом центре Москвы для обсуждения современных тенденций и основных проблем сферы. Основной темой конференции стало разрушение стереотипов индустрии моды, ее трансформация под влиянием научно-технической революции.

В течение двух дней мировые лидеры fashion-индустрии дискутировали на такие темы, как: «Каким должно быть современное образование», «Какие профессии в этой сфере актуальны», «Поиск и продвижение молодых талантливых дизайнеров», «Что происходит в модной индустрии», «Как проходит процесс работы дизайнера от задумки до реализации и участии в модном показе», «Влияние технологий на развитие fashion-индустрии и как необходимо работать с новыми технологиями», «Потенциалы брендов, как начать свое дело и чем руководствоваться авторам проектов».

В качестве экспертов Fashion Futurum выступили: Карим Рашид (дизайнер, США), Паскаль Моранд (исполнительный президент Французской Федерации Высокой моды и прет-а-порте, Франция), Карлос Эспиноса де ЛосМонтерос (уполномоченный представитель правительства Испании, программа Marca Espana (Испания), Майкл Берк (руководитель направления fashion, sports&toys, Google, США), Скотт Эммонс (руководитель направления инноваций, NeimanMarcus, США), Данило Вентури (декан Polimoda, Италия), Ковадонга О'Ши (основатель модной бизнес-школы ISEM, автор бестселлера «Феномен Zara», Испания), Дмитрий Колобов (руководитель Департамента развития промышленности социально значимых товаров, Минпромторг РФ, Россия), Джеффри Аронссон (основатель и управляющий директор инвестиционной компании, AronssonGroup LLC, США), Сильви Эбель (исполнительный директор, L’Institut Francais de laMode, Франция), Дэвид Монтейт (директор направления Fashion&Apparel, Flextronics, США), Виктор Евтухов (статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли РФ, Россия), Александр Шумский (исполнительный президент, Национальная палата моды, Россия), Екатерина Иноземцева (вице-президент, фонд «Сколково», Россия) и другие визионеры стали спикерами и менторами конференции.

Также 17 марта в рамках Fashion Futurum прошла выставка инноваций, организованная Национальной палатой моды и фондом «Сколково». Финалисты конкурса инновационных решений для fashion-индустрии и ритейла представили стартап-проекты. Глобальная система проверки подлинности товаров, виртуальный портной – цифровые 3D-решения для производства и продажи одежды, дистанционные подсказки fashion-консультанта, персональный чатбот-ассистент для шопинга, функциональный протез как современный модный аксессуар, искусственный интеллект, разрабатывающий дизайн одежды, интерактивная витрина – эти и многие другие оригинальные проекты были представлены в ЦВЗ «Манеж».

Fashion Futurum – международная конференция, запущенная в 2016 году, проводится при поддержке Национальной палаты моды, Департамента культуры города Москвы, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив, фонда «Сколково». Международная конференция Fashion Futurum призвана выработать новый подход к моде в России.