Третья Неделя модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week проходила с 14 по 16 апреля в event-холле «ИнфоПространство», сообщают организаторы.

Клуб ценителей модного белья Lingerie Club собрал на площади 2000 кв. м. более 1000 любителей и ценителей модного нижнего белья, купальников, домашней одежды и чулочных изделий.

В этот раз участие в неделе нижнего белья приняли более 100 брендов, от всемирно известных компаний до молодых российских дизайнеров – Panache, Lise Charmel, Felina, Maidenform, Marc&André, Pain de Sucre, Magistral, Dimanche Lingerie, Morgan, La Dea. У посетителей была возможность выбрать более чем из 5000 моделей. Ассортимент был дополнен косметикой и украшениями.

«Прежде всего, перед нами стояла цель сделать приобретение нижнего белья событием. Для этого в Lingerie Fashion Week мы совместили 5 удовольствий: огромный выбор, красочные показы и мастер-классы, конкурсы Miss Lingerie Fashion Week и увлекательные Lingerie Show. Мы постоянно совершенствуемся, предлагаем нашим посетителям новые услуги, ищем партнеров в смежных отраслях, чтобы создать максимальную концентрацию внимания на представленном белье для более точного выбора. Кроме этого, 58% москвичек приобретают белье 2 раза в год по 2-3 комплекта, и наше мероприятие им идеально подходит», – рассказал Владимир Михайлович Глуховский.

На выставке работали шопинг-консультанты, которые помогали посетителям сориентироваться в многообразии брендов. Более 40 примерочных и будуар позволяли примерить белье в максимально комфортной обстановке. Все желающие получили персональные советы по макияжу от Сергея Турчанинова и имели возможность сразу же приобрести рекомендованные средства. Популярностью пользовался и уголок с тайским массажем, где можно было размять верхнюю часть спины и купить косметику из Таиланда.

Показы в этот раз были посвящены известным кинофильмам. Прошли мастер-классы на совершенно разные темы. Ирина Артемьева – звездный hair-stylist – раскрыла секреты быстрых укладок. Сергей Турчанинов рассказал о трендах в макияже и показал на девушках из зала, как правильно использовать бьюти-новинки. Татьяна Дембовецкая, владелица интернет-магазина «Латания» научила подбирать корректирующее белье. Из совместного мастер-класса модели и дизайнера Алены Санаевой и основателя брендингового агентства «Креативный ход» Андрея Стора посетители узнали, как позировать и хорошо получаться на фото. Наталья Махоткина, бренд-менеджер бельевого холдинга Dimanche S.r.l., познакомила всех присутствующих с тенденциями бельевой моды сезона SS2017. Дуэт Андрея Коцюкевича и Анны Хлыновой покорил зал веселым рассказом о бра-фиттинге. Диана Джалалова, женский тренер, учила девушек правильно подбирать наряд на первое свидание. Наталья Петухова, основатель Кабл Клаб, своим мастер-классом про особенности красивой походки вдохновила посетительниц на ношение каблуков, а стилист, имиджмейкер, фотограф Инна Клименкова, во время мастер-класса «Интимный гардероб невесты» затронула множество пикантных, но очень важных вопросов, касательно женского бельевого гардероба.

Каждый день среди посетителей выставки разыгрывались подарочные сертификаты на покупку белья, а вечером все желающие принимали участие в конкурсе и боролись за титул Miss Lingerie, Miss Bikini и Miss Pajamas. А в завершение проходили Lingerie Show c фуршетом.

Следующий сезон Lingerie Fashion Week состоится 1-6 ноября 2017 года.

Фотографии предоставлены организаторами.