Презентация результатов исследования и
награждение победителей «Отметкой родителей» прошли 28 апреля в рамках выставки
Wan Expo, сообщают организаторы.
Исследовательская компания рынка товаров детской
индустрии «Отметка родителей» провела четвертый общенациональный опрос 1467
респондентов во всех регионах России. В опросе приняли участие 13,4% будущих
мам, 55,1% имеющих одного ребёнка, 32,1% имеющих двух детей и 9,5% многодетных
мам.
Респонденты определили наиболее популярные в
России бренды по тридцати пяти категориям детских товаров. На презентации
результатов исследования, прошедшей 28 апреля в рамках выставки WanExpo,
бренды, набравшие наибольшее количество голосов респондентов, были награждены
«Отметкой родителей».
По словам директора проекта Ларисы Тихоновой, на
рынке детских товаров сегодня можно отметить следующие тенденции:
- активное проникновение на российский рынок
новых видов товаров, давно распространённых в Европе и США, например,
многоразовых подгузников, многоразовых подгузников для плавания. Значительную
часть среди многоразовых подгузников, использующихся для повседневного
применения, занимают подгузники российских брендов;
- появление и успешное развитие российских
брендов. Увеличение популярности российских производителей как косметики для
детей и малышей, так и детской мебели (например, одну из первых позиций среди
номинаций в мебели занимает такой бренд как «Можга Красная Звезда»);
- детские чемоданы, многоразовые подгузники для
плавания, радионяни и беговелы не вызывают большого интереса у российских мам.
Статистика показывает, что более 50% вообще ими не пользуется.
В исследовании приняли участие жители более чем
из 70 регионов/областей России. Лидирующие по процентному соотношению
количества участников регионы – это Москва/Московская область и
Санкт-Петербург/Ленинградская область: 41,0% и 11,6% соответственно.
Победители получили золотые, серебряные или
бронзовые дипломы, а также дипломы финалистов конкурса.
Самый удобный детский чемодан
:
Самая востребованная методика раннего
развития малыша:
- Золотой диплом - Trunki от yellowtrunki;
- Серебряный диплом – Samsonite;
- Бронзовый диплом – Mima.
Многоразовый подгузник для плавания:
- Золотой диплом - «Школа семи гномов»;
- Серебряный диплом - «Умница»;
- Бронзовый диплом - Методика Глена Домана.
Самая лучшая щетка для малыша:
- Золотой диплом – Glor Yes;
- Серебряный диплом - Bambino Mio;
- Бронзовый диплом – «Трусишка».
Самая удобная прогулочная коляска:
- Золотой диплом - R.O.C.S;
- Серебряный диплом – Chicco;
- Бронзовый диплом – Pigeon.
Самый удобный эрго рюкзак от 3 месяцев до 2
лет
- Золотой диплом - Peg-perego;
- Серебряный диплом – Chicco;
- Бронзовый диплом – Inglesina.
:
Самая отзывчивая радионяня:
- Золотой диплом - Ergo Baby Carrier и Chicco;
- Серебряный диплом – BabyBjorn;
- Бронзовый диплом - Baby Care;
- Финалисты - Karaush™.
Самый удобный велосипед от 3 до 7 лет:
- Золотой диплом - Philips-Avent;
- Серебряный диплом – Chicco;
- Бронзовый диплом – Motorola.
Мамины помощники: стерилизатор для СВЧ
- Золотой диплом – Capella;
- Серебряный диплом – Lexus;
- Бронзовый диплом – Puky.
:
Мамины помощники: электрический стерилизатор:
- Золотой диплом - Philips-Avent;
- Серебряный диплом – Chicco;
- Бронзовый диплом – Medela.
Самый безопасный градусник для малыша:
- Золотой диплом - Philips-Avent;
- Серебряный диплом – Chicco;
- Бронзовый диплом – Мedela.
Самая вкусная смесь для малыша
- Золотой диплом - B.Well;
- Серебряный диплом – Chicco;
- Бронзовый диплом – Omron.
:
Самая вкусная готовая каша в тетропаке
- Золотой диплом – Nestogen;
- Серебряный диплом - NAN (Nestle);
- Бронзовый диплом – «Малютка».
:
Самые удобные трусики для приучения к горшку
от 6 месяцев до 3 лет:
- Золотой диплом – Heinz;
- Серебряный диплом – «Фрутоняня»;
- Бронзовый диплом - Fleur Alpine.
Прокладки для кормящих для груди
- Золотой диплом – Pampers;
- Серебряный диплом – Huggies;
- Бронзовый диплом – Gloryes.
:
Самый практичный манеж от 0 до 1 года
- Золотой диплом – Pigeon;
- Серебряный диплом – Chicco;
- Бронзовый диплом – «Пелигрин»;
- Финалисты – Babyline.
:
Самый удобный беговел от 1 до 5 лет
- Золотой диплом – Chicco;
- Серебряный диплом – «Фея»;
- Бронзовый диплом - Happy Baby;
- Финалисты - 4moms.
:
Лучший гель для стирки детского
- Золотой диплом – Puky;
- Серебряный диплом – Capella;
- Бронзовый диплом - Happy Baby.
:
Наш выбор – детская кроватка от 0 до 3 лет
- Золотой диплом – «Ушастый нянь»;
- Серебряный диплом - Meine Liebe
- Бронзовый диплом - Babyline .
:
Самое безопасное автокресло для малыша:
- Золотой диплом – Ikea;
- Серебряный диплом – «Можга (Красная звезда)»;
- Бронзовый диплом – Гандылян;
- Финалисты – «Фея».
Лучшее средство от комаров от 0 до 14:
- Золотой диплом – Romer;
- Серебряный диплом - Maxi-Cosi;
- Бронзовый диплом - Happy Baby.
Лучший рюкзак для малышей до 4:
- Золотой диплом – «Москитолл»;
- Серебряный диплом – Gardex;
- Бронзовый диплом – «Мое солнышко»;
- Финалисты - Mommy care.
Самое надежное солнцезащитное средство от 0
до 14 лет:
- Золотой диплом - ТМ Disney;
- Серебряный диплом – Gulliver;
- Бронзовый диплом - ТМ «Маша и медведь».
«Ваш любимый детский интернет - магазин для
беременных»:
- Золотой диплом – «Мое солнышко»;
- Серебряный диплом – «Бюбхен»;
- Бронзовый диплом – Garnier.
«Любимый бренд одежды для беременных и
кормящих»:
- Золотой диплом – «Детский мир»;
- Серебряный диплом – «Бабаду»;
- Бронзовый диплом – «Акушерство».
- Золотой диплом — «Скоро мама»;
- Серебряный диплом — «Буду мама»;
- Бронзовый диплом - H&M и I love mum.
Также на выставке Wan Expo прошло мероприятие Show Case от ведущих производителей детских товаров российского рынка. В
рамках него участники провели небольшие презентации своих новых товаров, а
также дали всем желающим проверить качество новинок на практике.
28 апреля 2017 года в рамках мероприятия
состоялась пресс-конференция, посвященная конкурсу «Отметка родителей». В
качестве спикеров на мероприятии выступили: врач педиатр-неонатолог, к.м.н.,
сотрудник перинатального центра ФГБУ НЦАкиГ им. Кулакова Анна Левадная;
управляющий партнер кадрового агентства Asap Recruitment, психолог, основатель
реабилитационного центра для особых детей St. Serafime (Грузия, г. Уреки) и
инклюзивного домашнего детского сада «Гости» в Москве Лия Сергеева;
врач-консультант – Грибакин Сергей Германович. Основными темами конференции
стали текущие проблемы современных детей, а также их потребности для
качественного развития. В рамках мероприятия спикеры также затронули такие
аспекты детского воспитания как: тема гиперактивности у детей раннего возраста,
необходимость гаджетов в детском возрасте, а также образовательные программы,
которые наиболее оптимально подходят детям разного возраста.
Проект «Отметка родителей» был создан в 2014 году и быстро стал
ведущим исследовательским проектом рынка детских товаров и услуг. Социальный
ресурс «Отметка родителей» создан профессиональной командой с многолетним
опытом работы в детской индустрии в Европе и России. Проект «Отметка родителей»
представляет собой площадку для проведения независимых маркетинговых
исследований по товарам детского ассортимента среди беременных и мам, имеющих
детей младшего возраста, путем анкетирования, изучения отзывов и проведения
тест-драйвов.
Фотографии предоставлены организаторами.