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Подведены итоги IV общенационального опроса «Отметка родителей»

17.05.2017  11:59

Презентация результатов исследования и награждение победителей «Отметкой родителей» прошли 28 апреля в рамках выставки Wan Expo, сообщают организаторы. 

Исследовательская компания рынка товаров детской индустрии «Отметка родителей» провела четвертый общенациональный опрос 1467 респондентов во всех регионах России. В опросе приняли участие 13,4% будущих мам, 55,1% имеющих одного ребёнка, 32,1% имеющих двух детей и 9,5% многодетных мам. 


Респонденты определили наиболее популярные в России бренды по тридцати пяти категориям детских товаров. На презентации результатов исследования, прошедшей 28 апреля в рамках выставки WanExpo, бренды, набравшие наибольшее количество голосов респондентов, были награждены «Отметкой родителей».
По словам директора проекта Ларисы Тихоновой, на рынке детских товаров сегодня можно отметить следующие тенденции:

  • активное проникновение на российский рынок новых видов товаров, давно распространённых в Европе и США, например, многоразовых подгузников, многоразовых подгузников для плавания. Значительную часть среди многоразовых подгузников, использующихся для повседневного применения, занимают подгузники российских брендов; 
  • появление и успешное развитие российских брендов. Увеличение популярности российских производителей как косметики для детей и малышей, так и детской мебели (например, одну из первых позиций среди номинаций в мебели занимает такой бренд как «Можга Красная Звезда»); 
  • детские чемоданы, многоразовые подгузники для плавания, радионяни и беговелы не вызывают большого интереса у российских мам. Статистика показывает, что более 50% вообще ими не пользуется. 
В исследовании приняли участие жители более чем из 70 регионов/областей России. Лидирующие по процентному соотношению количества участников регионы – это Москва/Московская область и Санкт-Петербург/Ленинградская область: 41,0% и 11,6% соответственно.

Победители получили золотые, серебряные или бронзовые дипломы, а также дипломы финалистов конкурса.

Самый удобный детский чемодан:
  • Золотой диплом - Trunki от yellowtrunki; 
  • Серебряный диплом – Samsonite;
  • Бронзовый диплом – Mima.
Самая востребованная методика раннего развития малыша:
  • Золотой диплом - «Школа семи гномов»;
  • Серебряный диплом - «Умница»;
  • Бронзовый диплом - Методика Глена Домана.
Многоразовый подгузник для плавания:
  • Золотой диплом – Glor Yes;
  • Серебряный диплом - Bambino Mio;
  • Бронзовый диплом – «Трусишка».
Самая лучшая щетка для малыша:
  • Золотой диплом - R.O.C.S;
  • Серебряный диплом – Chicco;
  • Бронзовый диплом – Pigeon.
Самая удобная прогулочная коляска:
  • Золотой диплом - Peg-perego;
  • Серебряный диплом – Chicco;
  • Бронзовый диплом – Inglesina.
Самый удобный эрго рюкзак от 3 месяцев до 2 лет:
  • Золотой диплом - Ergo Baby Carrier и Chicco;
  • Серебряный диплом – BabyBjorn;
  • Бронзовый диплом - Baby Care;
  • Финалисты - Karaush™.
Самая отзывчивая радионяня:
  • Золотой диплом - Philips-Avent;
  • Серебряный диплом – Chicco;
  • Бронзовый диплом – Motorola.
Самый удобный велосипед от 3 до 7 лет:
  • Золотой диплом – Capella;
  • Серебряный диплом – Lexus;
  • Бронзовый диплом – Puky.
Мамины помощники: стерилизатор для СВЧ:
  • Золотой диплом - Philips-Avent;
  • Серебряный диплом – Chicco;
  • Бронзовый диплом – Medela.
Мамины помощники: электрический стерилизатор:
  • Золотой диплом - Philips-Avent;
  • Серебряный диплом – Chicco;
  • Бронзовый диплом – Мedela.
Самый безопасный градусник для малыша:
  • Золотой диплом - B.Well;
  • Серебряный диплом – Chicco;
  • Бронзовый диплом – Omron.
Самая вкусная смесь для малыша:
  • Золотой диплом – Nestogen;
  • Серебряный диплом - NAN (Nestle);
  • Бронзовый диплом – «Малютка».
Самая вкусная готовая каша в тетропаке:
  • Золотой диплом – Heinz;
  • Серебряный диплом – «Фрутоняня»;
  • Бронзовый диплом - Fleur Alpine.
Самые удобные трусики для приучения к горшку от 6 месяцев до 3 лет:
  • Золотой диплом – Pampers;
  • Серебряный диплом – Huggies;
  • Бронзовый диплом – Gloryes.
Прокладки для кормящих для груди:
  • Золотой диплом – Pigeon;
  • Серебряный диплом – Chicco;
  • Бронзовый диплом – «Пелигрин»;
  • Финалисты – Babyline.
Самый практичный манеж от 0 до 1 года:
  • Золотой диплом – Chicco;
  • Серебряный диплом – «Фея»;
  • Бронзовый диплом - Happy Baby;
  • Финалисты - 4moms.
Самый удобный беговел от 1 до 5 лет:
  • Золотой диплом – Puky;
  • Серебряный диплом – Capella;
  • Бронзовый диплом - Happy Baby.
Лучший гель для стирки детского:
  • Золотой диплом – «Ушастый нянь»;
  • Серебряный диплом - Meine Liebe 
  • Бронзовый диплом - Babyline .
Наш выбор – детская кроватка от 0 до 3 лет:
  • Золотой диплом – Ikea;
  • Серебряный диплом – «Можга (Красная звезда)»;
  • Бронзовый диплом – Гандылян;
  • Финалисты – «Фея».
Самое безопасное автокресло для малыша:
  • Золотой диплом – Romer;
  • Серебряный диплом - Maxi-Cosi;
  • Бронзовый диплом - Happy Baby. 
 Лучшее средство от комаров от 0 до 14:
  • Золотой диплом – «Москитолл»;
  • Серебряный диплом – Gardex;
  • Бронзовый диплом – «Мое солнышко»;
  • Финалисты - Mommy care.
Лучший рюкзак для малышей до 4:
  • Золотой диплом - ТМ Disney; 
  • Серебряный диплом – Gulliver;
  • Бронзовый диплом - ТМ «Маша и медведь».
Самое надежное солнцезащитное средство от 0 до 14 лет:
  • Золотой диплом – «Мое солнышко»;
  • Серебряный диплом – «Бюбхен»; 
  • Бронзовый диплом – Garnier.
 «Ваш любимый детский интернет - магазин для беременных»:
  • Золотой диплом – «Детский мир»;
  • Серебряный диплом – «Бабаду»; 
  • Бронзовый диплом – «Акушерство». 
 «Любимый бренд одежды для беременных и кормящих»:
  • Золотой диплом — «Скоро мама»;
  • Серебряный диплом — «Буду мама»;
  • Бронзовый диплом - H&M и I love mum.
Также на выставке Wan Expo прошло мероприятие Show Case от ведущих производителей детских товаров российского рынка. В рамках него участники провели небольшие презентации своих новых товаров, а также дали всем желающим проверить качество новинок на практике.

28 апреля 2017 года в рамках мероприятия состоялась пресс-конференция, посвященная конкурсу «Отметка родителей». В качестве спикеров на мероприятии выступили: врач педиатр-неонатолог, к.м.н., сотрудник перинатального центра ФГБУ НЦАкиГ им. Кулакова Анна Левадная; управляющий партнер кадрового агентства Asap Recruitment, психолог, основатель реабилитационного центра для особых детей St. Serafime (Грузия, г. Уреки) и инклюзивного домашнего детского сада «Гости» в Москве Лия Сергеева; врач-консультант – Грибакин Сергей Германович. Основными темами конференции стали текущие проблемы современных детей, а также их потребности для качественного развития. В рамках мероприятия спикеры также затронули такие аспекты детского воспитания как: тема гиперактивности у детей раннего возраста, необходимость гаджетов в детском возрасте, а также образовательные программы, которые наиболее оптимально подходят детям разного возраста.

Проект «Отметка родителей» был создан в 2014 году и быстро стал ведущим исследовательским проектом рынка детских товаров и услуг. Социальный ресурс «Отметка родителей» создан профессиональной командой с многолетним опытом работы в детской индустрии в Европе и России. Проект «Отметка родителей» представляет собой площадку для проведения независимых маркетинговых исследований по товарам детского ассортимента среди беременных и мам, имеющих детей младшего возраста, путем анкетирования, изучения отзывов и проведения тест-драйвов.

Фотографии предоставлены организаторами.

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