Подведены итоги IV общенационального опроса «Отметка родителей» 17.05.2017 11:59 Презентация результатов исследования и награждение победителей «Отметкой родителей» прошли 28 апреля в рамках выставки Wan Expo, сообщают организаторы. Исследовательская компания рынка товаров детской индустрии «Отметка родителей» провела четвертый общенациональный опрос 1467 респондентов во всех регионах России. В опросе приняли участие 13,4% будущих мам, 55,1% имеющих одного ребёнка, 32,1% имеющих двух детей и 9,5% многодетных мам.

Респонденты определили наиболее популярные в России бренды по тридцати пяти категориям детских товаров. На презентации результатов исследования, прошедшей 28 апреля в рамках выставки WanExpo, бренды, набравшие наибольшее количество голосов респондентов, были награждены «Отметкой родителей».

По словам директора проекта Ларисы Тихоновой, на рынке детских товаров сегодня можно отметить следующие тенденции:

активное проникновение на российский рынок новых видов товаров, давно распространённых в Европе и США, например, многоразовых подгузников, многоразовых подгузников для плавания. Значительную часть среди многоразовых подгузников, использующихся для повседневного применения, занимают подгузники российских брендов;

появление и успешное развитие российских брендов. Увеличение популярности российских производителей как косметики для детей и малышей, так и детской мебели (например, одну из первых позиций среди номинаций в мебели занимает такой бренд как «Можга Красная Звезда»);

детские чемоданы, многоразовые подгузники для плавания, радионяни и беговелы не вызывают большого интереса у российских мам. Статистика показывает, что более 50% вообще ими не пользуется. В исследовании приняли участие жители более чем из 70 регионов/областей России. Лидирующие по процентному соотношению количества участников регионы – это Москва/Московская область и Санкт-Петербург/Ленинградская область: 41,0% и 11,6% соответственно.



Победители получили золотые, серебряные или бронзовые дипломы, а также дипломы финалистов конкурса.



Самый удобный детский чемодан :

Золотой диплом - Trunki от yellowtrunki;

Серебряный диплом – Samsonite;

Бронзовый диплом – Mima. Самая востребованная методика раннего развития малыша:

Золотой диплом - «Школа семи гномов»;

Серебряный диплом - «Умница»;

Бронзовый диплом - Методика Глена Домана. Многоразовый подгузник для плавания:

Золотой диплом – Glor Yes;

Серебряный диплом - Bambino Mio;

Бронзовый диплом – «Трусишка». Самая лучшая щетка для малыша:

Золотой диплом - R.O.C.S;

Серебряный диплом – Chicco;

Бронзовый диплом – Pigeon. Самая удобная прогулочная коляска:

Золотой диплом - Peg-perego;

Серебряный диплом – Chicco;

Бронзовый диплом – Inglesina. Самый удобный эрго рюкзак от 3 месяцев до 2 лет :

Золотой диплом - Ergo Baby Carrier и Chicco;

Серебряный диплом – BabyBjorn;

Бронзовый диплом - Baby Care;

Финалисты - Karaush™. Самая отзывчивая радионяня:

Золотой диплом - Philips-Avent;

Серебряный диплом – Chicco;

Бронзовый диплом – Motorola. Самый удобный велосипед от 3 до 7 лет:

Золотой диплом – Capella;

Серебряный диплом – Lexus;

Бронзовый диплом – Puky. Мамины помощники: стерилизатор для СВЧ :

Золотой диплом - Philips-Avent;

Серебряный диплом – Chicco;

Бронзовый диплом – Medela. Мамины помощники: электрический стерилизатор:

Золотой диплом - Philips-Avent;

Серебряный диплом – Chicco;

Бронзовый диплом – Мedela. Самый безопасный градусник для малыша:

Золотой диплом - B.Well;

Серебряный диплом – Chicco;

Бронзовый диплом – Omron. Самая вкусная смесь для малыша :

Золотой диплом – Nestogen;

Серебряный диплом - NAN (Nestle);

Бронзовый диплом – «Малютка». Самая вкусная готовая каша в тетропаке :

Золотой диплом – Heinz;

Серебряный диплом – «Фрутоняня»;

Бронзовый диплом - Fleur Alpine. Самые удобные трусики для приучения к горшку от 6 месяцев до 3 лет:

Золотой диплом – Pampers;

Серебряный диплом – Huggies;

Бронзовый диплом – Gloryes. Прокладки для кормящих для груди :

Золотой диплом – Pigeon;

Серебряный диплом – Chicco;

Бронзовый диплом – «Пелигрин»;

Финалисты – Babyline. Самый практичный манеж от 0 до 1 года :

Золотой диплом – Chicco;

Серебряный диплом – «Фея»;

Бронзовый диплом - Happy Baby;

Финалисты - 4moms. Самый удобный беговел от 1 до 5 лет :

Золотой диплом – Puky;

Серебряный диплом – Capella;

Бронзовый диплом - Happy Baby. Лучший гель для стирки детского :

Золотой диплом – «Ушастый нянь»;

Серебряный диплом - Meine Liebe

Бронзовый диплом - Babyline . Наш выбор – детская кроватка от 0 до 3 лет :

Золотой диплом – Ikea;

Серебряный диплом – «Можга (Красная звезда)»;

Бронзовый диплом – Гандылян;

Финалисты – «Фея». Самое безопасное автокресло для малыша:

Золотой диплом – Romer;

Серебряный диплом - Maxi-Cosi;

Бронзовый диплом - Happy Baby. Лучшее средство от комаров от 0 до 14:

Золотой диплом – «Москитолл»;

Серебряный диплом – Gardex;

Бронзовый диплом – «Мое солнышко»;

Финалисты - Mommy care. Лучший рюкзак для малышей до 4:

Золотой диплом - ТМ Disney;

Серебряный диплом – Gulliver;

Бронзовый диплом - ТМ «Маша и медведь». Самое надежное солнцезащитное средство от 0 до 14 лет:

Золотой диплом – «Мое солнышко»;

Серебряный диплом – «Бюбхен»;

Бронзовый диплом – Garnier. «Ваш любимый детский интернет - магазин для беременных»:

Золотой диплом – «Детский мир»;

Серебряный диплом – «Бабаду»;

Бронзовый диплом – «Акушерство». «Любимый бренд одежды для беременных и кормящих»:

Золотой диплом — «Скоро мама»;

Серебряный диплом — «Буду мама»;

Бронзовый диплом - H&M и I love mum. Также на выставке Wan Expo прошло мероприятие Show Case от ведущих производителей детских товаров российского рынка. В рамках него участники провели небольшие презентации своих новых товаров, а также дали всем желающим проверить качество новинок на практике.



28 апреля 2017 года в рамках мероприятия состоялась пресс-конференция, посвященная конкурсу «Отметка родителей». В качестве спикеров на мероприятии выступили: врач педиатр-неонатолог, к.м.н., сотрудник перинатального центра ФГБУ НЦАкиГ им. Кулакова Анна Левадная; управляющий партнер кадрового агентства Asap Recruitment, психолог, основатель реабилитационного центра для особых детей St. Serafime (Грузия, г. Уреки) и инклюзивного домашнего детского сада «Гости» в Москве Лия Сергеева; врач-консультант – Грибакин Сергей Германович. Основными темами конференции стали текущие проблемы современных детей, а также их потребности для качественного развития. В рамках мероприятия спикеры также затронули такие аспекты детского воспитания как: тема гиперактивности у детей раннего возраста, необходимость гаджетов в детском возрасте, а также образовательные программы, которые наиболее оптимально подходят детям разного возраста.



Проект «Отметка родителей» был создан в 2014 году и быстро стал ведущим исследовательским проектом рынка детских товаров и услуг. Социальный ресурс «Отметка родителей» создан профессиональной командой с многолетним опытом работы в детской индустрии в Европе и России. Проект «Отметка родителей» представляет собой площадку для проведения независимых маркетинговых исследований по товарам детского ассортимента среди беременных и мам, имеющих детей младшего возраста, путем анкетирования, изучения отзывов и проведения тест-драйвов. Респонденты определили наиболее популярные в России бренды по тридцати пяти категориям детских товаров. На презентации результатов исследования, прошедшей 28 апреля в рамках выставки WanExpo, бренды, набравшие наибольшее количество голосов респондентов, были награждены «Отметкой родителей».По словам директора проекта Ларисы Тихоновой, на рынке детских товаров сегодня можно отметить следующие тенденции:В исследовании приняли участие жители более чем из 70 регионов/областей России. Лидирующие по процентному соотношению количества участников регионы – это Москва/Московская область и Санкт-Петербург/Ленинградская область: 41,0% и 11,6% соответственно.Победители получили золотые, серебряные или бронзовые дипломы, а также дипломы финалистов конкурса.Также на выставке Wan Expo прошло мероприятие Show Case от ведущих производителей детских товаров российского рынка. В рамках него участники провели небольшие презентации своих новых товаров, а также дали всем желающим проверить качество новинок на практике.28 апреля 2017 года в рамках мероприятия состоялась пресс-конференция, посвященная конкурсу «Отметка родителей». В качестве спикеров на мероприятии выступили: врач педиатр-неонатолог, к.м.н., сотрудник перинатального центра ФГБУ НЦАкиГ им. Кулакова Анна Левадная; управляющий партнер кадрового агентства Asap Recruitment, психолог, основатель реабилитационного центра для особых детей St. Serafime (Грузия, г. Уреки) и инклюзивного домашнего детского сада «Гости» в Москве Лия Сергеева; врач-консультант – Грибакин Сергей Германович. Основными темами конференции стали текущие проблемы современных детей, а также их потребности для качественного развития. В рамках мероприятия спикеры также затронули такие аспекты детского воспитания как: тема гиперактивности у детей раннего возраста, необходимость гаджетов в детском возрасте, а также образовательные программы, которые наиболее оптимально подходят детям разного возраста.Проект «Отметка родителей» был создан в 2014 году и быстро стал ведущим исследовательским проектом рынка детских товаров и услуг. Социальный ресурс «Отметка родителей» создан профессиональной командой с многолетним опытом работы в детской индустрии в Европе и России. Проект «Отметка родителей» представляет собой площадку для проведения независимых маркетинговых исследований по товарам детского ассортимента среди беременных и мам, имеющих детей младшего возраста, путем анкетирования, изучения отзывов и проведения тест-драйвов. Фотографии предоставлены организаторами.

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