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Подведены итоги конкурса на разработку логотипа Охты

07.04.2017  22:58

Победителем конкурса, организованного ТРЦ «Охта Молл» концерна SRV, стала дизайнер Диана Сергиенко из Санкт-Петербурга, сообщает компания.

По эскизу работы Дианы Сергиенко летом 2017 года на пересечении Магнитогорской улицы и проспекта Шаумяна появится новый арт-объект. Проект реализует ТРЦ «Охта Молл».

В ходе конкурса с 6 февраля по 20 марта 2017 года было получено порядка 130 работ. Шорт-лист и победителя определило экспертное жюри, в состав которого входили: Евгений Разумишкин (Глава Администрации Красногвардейского района), Екатерина Тимофеева (директор ТРЦ «Охта Молл»), Владимир Федосеев (основатель и креативный директор брендингового и коммуникационного агентства :Otvetdesign), Михаил Алексеевский (руководитель центра городской антропологии КБ «Стрелка»), Руслан Чернобаев (руководитель проекта Artplay SPb), Сергей Букин (основатель и руководитель архитектурной студии BU Workshop), Митя Харшак (дизайнер, учредитель и главный редактор журнала «Проектор»). Все присланные работы оценивались по нескольким критериям: уникальность и оригинальность идеи, простота и лаконичность, запоминаемость образа, а также доступность воспроизведения на различных информационных носителях и в объемно-пространственном виде.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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