Новости
НачалоНовостиПодведены итоги конкурса одежды на выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года С 17 по 20 мая в Челябинске пройдет выставка «Уральская неделя моды и легкой промышленности» Рейтинг@Mail.ru

Подведены итоги конкурса одежды на выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017»

04.05.2017  22:29

Фестиваль «Полярный стиль», проходивший в рамках выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017», определил победителей, пишет «Национальный акцент».

С 27 апреля по 1 мая в Москве в парке «Сокольники» проходила международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017». Участие в событии приняли люди искусства, профессионалы традиционных и художественных промыслов, артисты из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В рамках выставки прошел фестиваль «Полярный стиль». На подиуме были представлены национальные и стилизованные костюмы. Награды в номинациях распределились следующим образом:

- «Традиционный костюм» - Антонина Петрова из Якутии с костюмами долганской семьи;

- «Лучшая современная этническая коллекция» - Елена Адер, а также Мэдлин Майер и Варвара Коркина из США;

- «Лучший сценический костюм» - Нина Бельды и Дарья Надеина из Хабаровского края.

Просмотров: 48
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1295 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте