04.05.2017 22:29

Фестиваль «Полярный стиль», проходивший в рамках выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017», определил победителей, пишет «Национальный акцент».

С 27 апреля по 1 мая в Москве в парке «Сокольники» проходила международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017». Участие в событии приняли люди искусства, профессионалы традиционных и художественных промыслов, артисты из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В рамках выставки прошел фестиваль «Полярный стиль». На подиуме были представлены национальные и стилизованные костюмы. Награды в номинациях распределились следующим образом:

- «Традиционный костюм» - Антонина Петрова из Якутии с костюмами долганской семьи;

- «Лучшая современная этническая коллекция» - Елена Адер, а также Мэдлин Майер и Варвара Коркина из США;

- «Лучший сценический костюм» - Нина Бельды и Дарья Надеина из Хабаровского края.