06.03.2017 07:05

С 20 по 22 февраля 2017 года в рамках Российской недели текстильной и легкой промышленности успешно прошла II международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань-2017».

Как говорится в сообщении одного из организаторов недели Союзлегпрома, в течение трех дней на выставочных стендах выставки побывали более 7000 посетителей. В этом году выставка выросла в два раза по площади и составу участников. Около 100 компаний производителей и поставщиков тканей, трикотажных полотен, кружев, пряжи, фурнитуры продемонстрировали свою продукцию.

В число экспонентов «Интерткани» вошли такие компании, как «БТК-Текстиль», «Вологодский текстильный комбинат», «Вогратекс», «Павлово-Посадский камвольщик», «ПАН ткань», «Протекс», «Российский трикотаж», «Свердловский камвольный комбинат», Союз текстильных компаний, Стеллини.ру, «Трехгорная мануфактура», ХБК «Шуйские ситцы» и другие. Среди международных участников компании из Италии, Франции, Бельгии, Японии, Латвии, Турции.

Впервые в России в рамках II Международной выставки тканей и текстильных материалов «Интерткань - 2017» был организован специализированный Тренд-форум по тенденциям текстильного дизайна. В рамках форума были продемонстрированы главные тенденции текстильного дизайна сезона весна-лето 2018, а также мегатренды – основные направления движений всей индустрии моды в целом. В общей сложности в рамках тренд-форума можно было увидеть 2000 актуальных текстильных паттернов.