ИА «РИА Мода» публикует официальный пост-релиз выставки Licensing World Russia – 2017, проходившейся с 28 февраля по 2 марта в МВЦ «Крокус Экспо».

В 2017 году выставка Licensing World Russia вновь прошла на одной выставочной площадке с международной специализированной выставкой товаров для детей Kids Russia 2017.

В течение трех дней выставку Licensing World Russia посетили 1430 профессионалов индустрии.

Экспозицию Licensing World Russia представили 32 компании из России, Великобритании, Италии и Южной Кореи.

На выставке были представлены все категории лицензирования: персонажи и игрушки, спорт, мода и стиль жизни, товары для дома, средства ухода, продукты питания, канцелярия, подарки.

Генеральным партнером Licensing World Russia 2017 стали Nickelodeon Viacom Consumer Products совместно с лицензионным агентством Pullman Licensing. Генеральным информационным партнером выступил журнал Total Licensing, стратегическим партнером – журнал 1001 Licences, а официальным информационным партнером – «Вестник лицензионного рынка».

«Это ключевая выставка в России по лицензированию. Она стала местом, где все, кто так или иначе связан с лицензиями, могут узнать все, что происходит на рынке лицензирования. Новые компании, впервые рассматривающие возможности лицензионной продукции, также приходят сюда, в этом году их было на 10% больше, чем в прошлом», – подчеркнула Петя Тончева, директор по лицензированию Nickelodion Viacom Consumer Products на территории России, СНГ, Украины и Прибалтики

Помимо яркой выставочной экспозиции, внимание посетителей традиционно привлекла насыщенная деловая программа. За 3 дня выставки в бизнес-форуме Licensing World Russia приняли участие эксперты лицензионной индустрии – зарубежные и российские компании-лицензиары, правообладатели, лицензионные агентства, представители власти, телевизионные компании, эксперты лицензионной отрасли. Деловая программа выставки была посвящена аналитике индустрии лицензирования и вопросам рынка продуктов питания и напитков; вопросам лицензирования спортивных брендов, особенностям работы с музейными брендами; вопросам лицензирования в отдельных отраслях потребительского рынка и борьбе с контрафактом.

Большое внимание бизнес-мероприятий было также сосредоточено вокруг индивидуальных презентаций экспонентов. О своих новинках и планах на будущее рассказали такие компании, как: Nickelodeon Viacom Consumer Products, Pullman Licensing, Лицензионное агентство «Мельница» и телеканал СТС.

«Российский рынок лицензирования – это молодой, но достаточно перспективный рынок. За три дня работы на выставке я смогла ознакомиться с компаниями и брендами и могу с уверенностью сказать, что здесь я вижу те же тренды, что и на зарубежных лицензионных выставках. Я верю, что с такими темпами роста и развития, российские бренды имеют все шансы завоевать мир, как это сделали «Маша и Медведь», – отметила Ребекка Эш, редакционный директор Total Licensing.

Организатором Международной специализированной выставки Licensing World Russia выступает ЗАО «Гранд Экспо».