18-я международная выставка «CJF – Детская мода» проходила с 20 по 24 февраля 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности», сообщается в официальном пост-релизе мероприятия.

Неделя легпрома организована «Экспоцентром» совместно с Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Общественной Палаты РФ.

Российская неделя текстильной и легкой промышленности, проходившая во второй раз, уже закрепила за собой статус крупнейшего в стране тематического проекта. На общей площадке кроме «CJF – Детская мода-2017. Весна» состоялись сразу несколько ведущих отраслевых смотров: 17-я международная выставка «Инлегмаш-2017», 3-я специализированная выставка тканей и фурнитуры «Интерткань-2017», 9-я международная выставка материалов на волокнистой основе Techtextil Russia 2017 и IV Международный отраслевой форум легкой промышленности «Легпромфорум-2017». Таким образом, Российская неделя текстильной и легкой промышленности представила одновременно сразу четыре тематических направления легкой промышленности.

На открытии участников Недели приветствовали председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, директор бренда Techtextil и Texprocess, Messe Frankfurt Exhibition Михаэль Енеке, исполнительный директор направления «Уход за текстилем, Технологии для ткани и кожи» Союза машиностроителей Германии (VDMA) Эльгар Штрауб и другие официальные лица.

Выставка «CJF – Детская мода-2017. Весна» встретила посетителей новыми коллекциями одежды для детей, детской обуви и аксессуаров, одежды для будущих мам, а также представила дизайнерские разработки, определяющие направления детской моды.

Выставка продолжает расти как в количественном, так и в качественном отношении. По сравнению с прошлым годом выросла площадь экспозиции, также увеличилось количество участников и посетителей выставки.

В этом году общая площадь выставки составила 6 774 кв. м. В ней приняли участие 327 компаний из 21 страны. Количество посетителей-специалистов составило 10 960 человек.

Впервые на выставке Торгово-Промышленная Палата округа Бурса организовала национальную экспозицию Турции, в рамках которой была представлена продукция 18 фабрик.

Насыщенные новинками экспозиции продемонстрировали отечественные фирмы и предприятия, среди которых: Acoola, Button Blue, Crockid, Dan&Dani, DeSalitto, Duwali, G’n’k, Jacote, Stilnyashka, «Айвенго», «Атлас Тэкс», «Карамели», «Лаки Чайлд», «Маленькая Леди», «Перемена», «Равол», «Скай Лэйк», «Славянка», «Смена», «Снег», «Фантазеры» и многие другие. Дебютантами смотра стали компанииBasia, BestSchool, Grishko, Letty, VanCliff, «Гражина», «Инфанта», «Новатекс» и другие.

В числе экспонентов прошедшей выставки – известные зарубежные компании: AntonyMoratoJunior, Bartek, Fracominamini, Gusti, Janus, Kanz, Mayoral, Ricosta, Skandia и другие, а также новые участники: BlueSeven, Boboli, Garvalin, Gaialuna, Losan, Norveg, Primigi.

Экспозиция «Российские СтартАпы» представила продукцию начинающих предпринимателей. Ее участниками стала 21 компания: «Витрина Альянс ТД», «Дважды Два», «Ирми», «Мегашапка», «Тошка», «Фабрика Надежда», «Фабрика Фреш», «Яблоки и Яблони», Domiari, Fстиль, Leya.Me, PiccinoBellino, SHPATROV, «Тформа». Опыт участия этих компаний в этом сезоне позволит им представить собственные стенды на следующей выставке.

Большим успехом у посетителей пользовался салон CJF. Shoes, который представили на этот раз более 15 всемирно известных брендов детской обуви: Analpa, Bartek, Garvalin, Kamik, MelaniaItalia, Pablosky, Primigi, Ricosta, Skandia, Superfit и другие.

Тренд-бюро «Трендскваер» при поддержке АО «Экспоцентр» реализовал проект «Территория дизайна в детской одежде и обуви». Впервые на февральской выставке CJF состоялась серия экскурсий по стендам экспонентов. Это событие пользовалось большим успехом. Во-первых, группы достигли фактически максимального количества, которое возможно для такой формы знакомства с трендами. Во-вторых, форма знакомства с трендами на примерах оказалась очень наглядной. Посетители выразили желание посетить такие же экскурсии по разным типам ассортимента. И, в-третьих, те стенды, которые вошли в программу тренд-экскурсий, получили не только особое освещение в момент выставки, но и продолжают привлекать внимание на видео, выложенных в интернете.

Успешно начатый проект Тренд-экскурсии будет продолжен на следующей выставке.

Нарядными коллекциями вновь порадовал проект «CJF – Детский подиум-2017. Весна», организованный агентством PROfashion Media Agency. Участниками проекта стали компании: Acoola, Breezegirls&Boys, GinodeLuka, JuniorRepublic, Kiwiland; LittlePeople, LucedellaVita, Mininio, Overmoon by Acoola, SweetBerry, «Золотой Гусь», «Маленькая Леди», «Фантазеры», «Элегами».

В рамках показов дефиле-шоу «CJF – Детский подиум» состоялся гала-показ Всероссийского конкурса молодых художников-стилистов по костюму «Формула стиля-2017». Конкурсную коллекцию представил 21 финалист. Среди молодых дизайнеров – студенты, магистранты, аспиранты Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина. Обладателями Гран-При стали Валегов Алексей и Ермаков Никита. Дипломами были награждены: Букатова Наира и Дзаварян Сасе (I место), Кадырова Сакине (II место), Миронова Анастасия (III место).

На выставке «CJF – Детская мода-2017. Весна» продолжил реализацию проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», нацеленный на решение острой проблемы контрафактной продукции в отечественном легпроме. Повышенным спросом у участников выставки пользовался проект «Биржа деловых контактов» и «Биржа контактов персон (Биржа труда)».

Крупным мероприятием деловой программы Недели для представителей детской fashion-индустрии стал XVI Практический бизнес-форум.

Программу форума открыли семинары агентства PROfashion Consulting – постоянного партнера выставки, специализирующегося на проведении тренингов для розничного бизнеса и торговых точек.

Семинар «Мерчандайзинг магазина детской одежды и техники создания эффективных коммерческих витрин» провела Марина Полковникова, эксперт PROfashion Consulting. Она подробно рассказала о технике создания коммерческих витрин, о современных технологиях в витринистике.

Продолжил программу семинар «Особенности психологии покупателей детской одежды. Кто принимает решение», подготовленный Астандой Чегия, имидж-тренером PROfashion Conculting. На семинаре большое внимание было уделено особенностям и специфике товара, а также подробно разобраны психотипы клиентов: как их выявить и вести себя с ними, как заставить покупателя сделать окончательный выбор, как улучшить результаты продаж детских вещей.

Семинары для представителей розничных продаж по планированию продаж и управлению ассортиментом провело агентство Fashion Consulting Group:«Экономика розничного магазина: планирование продаж, дохода, затрат», «Тренды для детской одежды массового спроса сезона осень-зима 2017/18», «3 решения для оптимизации остатков ассортимента одежды, или управляй ассортиментом нон-стоп».

Семинар на актуальную тему «Реформа 54-ФЗ и внедрение онлайн-касс» организовали компания InSales и АО «Экспоцентр». На нем обсуждались плюсы и минусы перехода на новую кассовую систему.

Интересными и познавательными были семинары «Продающий PR для брендов детской одежды. Разумная альтернатива популярным рекламным инструментам» (Организаторы: Pink Communications и АО «Экспоцентр») и «Рынок органического хлопка в России. Пути продвижения нового бренда» (Организаторы: ТМ «КотМарКот», ТМ Lineadisette).

Впервые на выставке «CJF – Детская мода» состоялся XII Всероссийский торговый форум «Рынок детских товаров» с Центром закупок сетей, посвященный рынку детской одежды, обуви и аксессуаров. Организатор мероприятия – КВК «Империя», Генеральный партнер – АО «Экспоцентр», при поддержке Ассоциации компаний розничной торговли, Союза независимых сетей России и Национальной ассоциации сетевой торговли.

Участниками форума стали поставщики и дистрибьюторы одежды, обуви, аксессуаров для детей и подростков, представители розничных сетей, крупнейших интернет-магазинов, а также авторитетные эксперты.

Эксперты оценили современные тенденции развития рынка детской одежды, обуви и аксессуаров с точки зрения розницы, спроса и потребительского поведения; определили тренды рынка детской моды и дали прогноз на 2017-2018 гг.; показали примеры успешных торговых стратегий лидеров рынка и так далее.

В Центре закупок сетей состоялись переговоры поставщиков детской одежды, обуви и аксессуаров с закупщиками и руководителями направления СТМ более 15 розничных сетей. Во время переговоров производители получили уникальную возможность предъявить максимально убедительные аргументы в пользу своего товара лицам, непосредственно принимающим решение о закупках. Всего в мероприятии приняли участие 36 закупщиков из 20 сетей и 50 поставщиков. За 2,5 часа в Центре закупок сетей было проведено 750 переговоров.

В рамках деловой программы прошла сессия «Бренды, как дети: растут и нуждаются в воспитании», организованная постоянными партнерами выставки – Высшей школой брендинга. Слушатели получили представление об основных этапах жизненного цикла развития детского бренда, узнали, что служит инструментом «воспитания» сильной торговой марки, научились проводить аудит бренда, как обязательную «диспансеризацию».

Выставка «CJF – Детская мода-2017. Весна» получила много положительных отзывов участников и посетителей выставки.

19-я Международной выставка «CJF – Детская мода-2017. Осень» пройдет с 26 по 29 сентября 2017 года в ЦВК «Экспоцентр».